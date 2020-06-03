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Многочисленные разработчики и издатели игр выразили поддержку движению Black Lives Matter в социальных сетях. Некоторые игровые студии также начали жертвовать деньги в поддержку чернокожих.

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Humble Bundle жертвует миллион долларов в поддержку "черных" разработчиков игр. Сайт также призывает поддерживать NAACP или Race Forward, но деньги, поступившие от продаж игр, не пойдут в фонд материальной поддержки данных организаций.

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Ubisoft взяла на себя обязательство сделать пожертвование в размере 100 000 долларов для NAACP и Black Lives Matter, заявив: «Убийство Джорджа Флойда и системный расизм, с которым сталкивается сообщество чернокожих, вызывает глубокую тревогу и боль».

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Devolver Digital и его сотрудники внесли пожертвование в размере 65 000 долларов США в поддержку движения Black Lives Matter.

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Square Enix пообещала выплатить 250 000 долларов в поддержку Black Lives Matter и других обществ, защищающих права "цветных".

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Electronic Arts выделила 1 миллион долларов организациям, занимающимся борьбой с расовой несправедливостью и дискриминацией в США и во всем мире.

Стоит отметить, что авторитетные сайты PC Gamer и GameSpot, также выражают "протест против расизма". PC Gamer решает поддерживать протесты и протестующих в США, а GameSpot тем временем продвигает на ресурсе чернокожих авторов статей.

Похоже, что протест постепенно перерастает в "толерантную истерию". CD Projekt RED также перенесли показ Cyberpunk 2077 на две недели, что по мнению компании послужит поддержкой протестов.

Стоит отметить, что не все компании вошли в акцию протеста. Warhorse Studios, известная созданием исторически достоверных игр, таких как Kingdom Come: Deliverance, критикуемую правозащитниками меньшинств, проигнорировала все протестные настроения и не стала высказываться по данному поводу. Running With Scissors также воздержались от каких-либо комментариев.