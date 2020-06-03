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Китайский производитель памяти Xi'an UniIC Semiconductors, широко известный как UniIC, теперь реализует ни что иное, как память стандарта DDR4 отечественного производства.

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Список китайских производителей памяти настолько мал, что их можно сосчитать по пальцам одной руки. UniIC все еще является развивающимся производителем DDR4, поэтому в данный момент у компании не так много предложений. Производитель памяти продает только модули памяти DDR4-2400 и DDR4-2666, причем более медленная память основана на собственных чипах отечественного производства, а модули DDR4-2666 основаны на чипах SK Hynix.

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Модули UnilC DDR4 выглядят как самая обычная память с традиционной зеленой печатной платой. Никаких радиаторов, RGB-подсветки и прочих "украшательств". Задержки у памяти также весьма стандартны. Мы имеем CL18 / CL17 17-17-39. Память работает при напряжении 1,2 вольта. О разгонном потенциале китайских чипов пока что ничего не известно.Из характеристик памяти становится понятно, что это далеко не лучшая память для энтузиаста или геймера.

Цена памяти составляет 269 юаней , что эквивалентно примерно 38 долларам США. Это не самая дешевая оперативная память, но модули будут предназначены для внутреннего рынка Китая, в том числе для государственных предприятий.

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Выпуск "китайской народной памяти" - признак того, что государство стремится к технологической самообеспеченности. Очередного участника конкурентной борьбы в лице Китая на потребительском рынке оперативной памяти не предвидится.