Китай начинает поставки отечественной памяти DDR4
Китайский производитель памяти Xi'an UniIC Semiconductors, широко известный как UniIC, теперь реализует ни что иное, как память стандарта DDR4 отечественного производства.
Список китайских производителей памяти настолько мал, что их можно сосчитать по пальцам одной руки. UniIC все еще является развивающимся производителем DDR4, поэтому в данный момент у компании не так много предложений. Производитель памяти продает только модули памяти DDR4-2400 и DDR4-2666, причем более медленная память основана на собственных чипах отечественного производства, а модули DDR4-2666 основаны на чипах SK Hynix.
рекламаМодули UnilC DDR4 выглядят как самая обычная память с традиционной зеленой печатной платой. Никаких радиаторов, RGB-подсветки и прочих "украшательств". Задержки у памяти также весьма стандартны. Мы имеем CL18 / CL17 17-17-39. Память работает при напряжении 1,2 вольта. О разгонном потенциале китайских чипов пока что ничего не известно.Из характеристик памяти становится понятно, что это далеко не лучшая память для энтузиаста или геймера.
Цена памяти составляет 269 юаней , что эквивалентно примерно 38 долларам США. Это не самая дешевая оперативная память, но модули будут предназначены для внутреннего рынка Китая, в том числе для государственных предприятий.
рекламаВыпуск "китайской народной памяти" - признак того, что государство стремится к технологической самообеспеченности. Очередного участника конкурентной борьбы в лице Китая на потребительском рынке оперативной памяти не предвидится.
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