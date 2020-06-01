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Говорят, что новая игра Silent Hill для Sony PS5 будет показана позже на этой неделе, во время нового шоу Sony.

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По крайней мере, это заявил любитель хорроров и лидер Dusk Golem в своем Twitter. В течение нескольких месяцев ходили слухи о разработке нового Silent Hill. Новая часть позабытой серии игр будет являться ремейком оригинальной игры, цель которого состоит в том, чтобы вернуть интерес фанатов к культовой франшизе. По словам инсайдера, игру должны представить уже 4 июня.

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По словам инсайдера, эксклюзив для PS5 находится уже в играбельном состоянии, и команда разработчиков Sony Japan Studio будет готова показать новый Silent Hill миру. Но есть небольшая вероятность, что игру покажут в начале августа.

Новая часть франшизы Resident Evil также будет представлена в этом месяце. По словам инсайдера, это будет уже восьмая часть, а не очередной ремейк.

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И новый Silent Hill, и Resident Evil 8 пока еще не получили официального подтверждения, но представленная информация кажется весьма правдоподобной.

После нескольких месяцев ожидания Sony наконец-то объявила о мероприятии, посвященному играм для

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PlayStation 5, которое пройдет уже на этой неделе. Мероприятие будет посвящено играм, которые появятся на консоли нового поколения от Sony, и, как подтвердил Джим Райан из Sony, это будет началом серии новостей о PS5, которые будут появляться все чаще и чаще.