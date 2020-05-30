AMD Ryzen Threadripper 3990X потерял 540 долларов и стал доступен по минимальной цене
Самый мощный процессор AMD Ryzen для рынка HEDT, Threadripper 3990X, только что получил снижение цены на 540 долларов. Это делает его самым дешевым за все время. Это также означает, что вы можете купить 64-ядерный / 128-процессорный процессор по цене 54 доллара за ядро. Это все еще довольно дорого для процессора AMD, но учитывая отсутствие конкуренции в этом сегменте, цена довольно справедливая. Теперь вы можете купить AMD Ryzen Threadripper 3990X всего за $ 3450 на Amazon.
Процессор имеет 288 МБ общей кэш-памяти, тонны линий PCIe Gen 4 и TDP в 280 Вт. Энергопотребление на удивление низкое для 64-ядерного процессора. Ryzen Threadripper 3990X имеет базовую тактовую частоту 2,90 ГГц и турбобуст на одно ядро в 4,3 ГГц. Изначальная цена процессора составляла 3990 долларов США.
рекламаПохоже, AMD начала брать пример с Intel, потому что ранее 3990X был оценен всего 2240 долларов. Тем не менее, AMD - это бизнес, и он существует для того, чтобы зарабатывать деньги, и нет ничего плохого в том, чтобы устанавливать "оверпрайс" на продукт, у которого нет конкурентов - скорее, как это делала Intel до выхода процессоров Zen.
В настоящее время эта сделка является лучшей для тех, кто хочет купить этот процессор. Но это только первое из многих снижений цен, которое может увидеть серия Threadripper, и вам лучше подождать еще несколько месяцев, прежде чем обновлять систему. Если вы не можете ждать, тогда Ryzen 3990X представляет собой отличное предложение для тех, кто хочет получить чистую производительность 64-ядерного процессора без каких-либо недостатков более старых Threadripper на базе Zen первого поколения.
рекламаНа данный момент это лучший процессор, ориентированный на рабочие станции, который можно купить за деньги, что делает его идеальным выбором для энтузиастов.
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