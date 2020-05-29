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За эту прошедшую неделю издатели нас просто задарили бесплатными играми и дополнениями. Но все ли игры вам удалось забрать? Специально для вас мы решили выпустить пятничную подборку всех бесплатных проектов, которые вы все еще сможете бесплатно заполучить на этой неделе.

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Бесплатная раздача Borderlands в Epic Games store

Если вы по каким-то причинами еще не имеете аккаунта в магазине EGS, который еженедельно задаривает геймеров бесплатными играми, то рекомендуем вам поскорей создать "эпическую" учетную запись и забрать коллекцию безумных игр Borderlands прямо сейчас.

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Бесплатная раздача DLC к игре Minion Masters

Если вы владеете оригинальной игрой Minion Masters, то для вас есть отличный подарок - дополнение Charging Into Darkness. Minion Masters - это бесплатный проект в Steam, который спустя год после релиза имеет очень положительные отзывы среди игроков. Из более 46 тысяч отзывов 92% положительные.

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Бесплатная раздача DLC Arma 3 Karts

Если вы любитель тактических реалистичных шутеров и уже имеете Arma 3, то не упустите возможность забрать DLC к одному из лучших симуляторов военных действий. Дополнение имеет очень положительные отзывы игроков в Steam.



Бесплатная раздача нескольких DLC для Tennis World Tour

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Если вы являетесь обладателем Tennis World Tour, то в течение следующих шести месяцев вам доступен набор из трех DLC для игры: Caroline Garcia Denis Shapovalov . Однако сама игра имеет большое число негативных отзывов и к покупке не рекомендуется.

Бесплатная раздача бессмертной классики в лице Arx Fatalis

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И заключительной игрой на этой неделе становится легендарный Arx Fatalis, настоящая классика жанра, дедушка ваших Dishonred и отец Dark Messiah of Might & Magic, которую многие полюбили за отличные для своего времени боевку и графику. Забрать Arx Fatalis вы сможете, если присоединитесь к Arkane Outsiders , далее вам надо создать учетную запись в bethesda.net . Далее просто согласитесь на рассылку и игра станет вашей.

Бесплатная раздача Ascension to the Throne в Indiegala

Отличная пошаговая стратегия с элементами RPG. Если вы хотите попробовать что-то новое, то "Восхождение на Трон" станет для вас потрясающим игровым опытом. Чтобы забрать игру, вам всего лишь надо создать аккаунт в магазине Indiegala.