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Вскоре после того, как выяснилось, что брат Пабло Эскобара, Роберто Эскобар, продавал Galaxy Fold от Samsung, завернутый в золото , его компания придумала еще один план, чтобы заставить вас купить у него еще один смартфон. На этот раз он продает iPhone 11 Pro с покрытием из 24-каратного золота, но есть одна хитрость, на которую стоит обратить внимание, если вы действительно думаете, что купите новый золотой iPhone всего за 499 долларов.

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По данным компании, эти модели iPhone 11 Pro с позолотой являются «восстановленными», которые были отремонтированы и «позолочены». Судя по опыту, похоже, что позолоченное покрытие iPhone 11 Pro объемом 256 ГБ может быть просто золотой наклейкой, такая же была наклеена на Galaxy Fold. Кроме того, мы должны напомнить читателям, что Galaxy Fold, завернутый в блестящее золото, на самом деле никогда не доставлялся покупателям, поэтому никто не знает, достигнет ли золотой iPhone вашего порога, если вы решите потратить на него 499 долларов.

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Опять же, это неплохая сделка, если учесть, что нелитированная версия iPhone 11 Pro стоит 999 долларов с веб-сайта Apple. В комплект поставки входят оригинальные аксессуары Apple, но коробка напоминает сам телефон.

А вы достаточно смелы, чтобы купить золотой iPhone 11 Pro в два раза дешевле?