The Last Of Us Part 2 станет центральным объектом прямой трансляции Sony State of Play, запланированного на сегодня, 27 мая, в 13:00 PT / 16:00 ET / 22:00 CEST / 23:00 по Москве. Да, это значит, что прямая трансляция идет прямо сейчас! Мы категорически не советуем пропустить столь знаменательное событие в мире гейминга.

Прямая трансляция будет посвящена глубинному погружению в игровые механики, которые мы видели в предыдущих частях презентации сиквела, с рассказом о нем вице-президента Naughty Dog и второго режиссера The Last of Us Part II Нила Дракманна. Хотя большая часть прямой трансляции даст контекст игровому процессу, который уже был показан, для совершенно новой области игры также будет около восьми минут игрового процесса.

Запуск второй части The Last of Us запланирован на 19 июня. Naughty Dog активно дразнит фанатов продолжением с тех пор, как объявили о новой дате выпуска , с новыми видео о подходах к рассказыванию историй и новой игровой механике . Если вы еще не заказали свою копию игры, то мы искренне советуем вам обзавестись данным хитом.

Прямую трансляцию Sony State of Play, посвященную The Last Of Us Part 2, вы можете смотреть прямо здесь и сейчас! Ну и обсудим в комментариях!

