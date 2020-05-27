Процессоры AMD Ryzen 6000 могут стать первыми в мире решениями на 6-нм техпроцессе
AMD уже разгромила конкурентов в лице компаний Intel и Nvidia в гонке нанометров, первой освоив 7-нм техпроцесс. Но "красная" компания не останавливается и решает снова выиграть гонку нанометров, первой освоив техпроцесс в 6-нм. Судя по всему, это произойдет с выходом процессоров Ryzen 6000. В 2021 году будет выпущено новое поколение APU AMD Ryzen 5000 с кодовым названием Cezanne. Между тем, в 2022 году появится APU Ryzen 6000 с кодовым названием Rembrandt, который будет выполнен по 6-нм техническому процессу.
Rembrandt станет частью линейки продуктов AMD Ryzen 6-го поколения и сменит Cezanne, который ожидается в 2021 году. Если утечка, ранее опубликованная пользователем Твиттера, точна, то произойдет ряд заметных обновлений с выходом Rembrandt, включая переход AMD к меньшему 6-нм производственному процессу. Этот APU, вероятно, будет изготовлены TSMC с новой архитектурой процессора Zen 3 Plus, обеспечивающей более высокую энергоэффективность и повышение производительности по сравнению с платформой Zen 3 .
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К сожалению, AMD прекратит поддерживать сокет AM4, когда выйдет Ryzen 6000, перейдя на более новую платформу AM5, поэтому для желающих перейти с существующей платформы Ryzen на Rembrandt потребуется новая материнская плата.
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