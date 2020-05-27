AMD выпустит сверхбюджетную видеокарту RX 5300, предназначенную для десктопных ПК
Компания AMD собирается выпустить свою новую видеокарту начального уровня - Radeon RX 5300. Данная видеокарта будет предназначена для настольных ПК, но до сих пор неизвестно, будет ли она доступна для розничных сетей, или будет предназначена для OEM-сборщиков.
В базе данных Geekbench было обнаружено графическое устройство «AMD 7340: CF». Оно было идентифицировано как RX 5300, полноценный графический адаптер для настольного ПК. GPU имеет 24 вычислительных блока (1536 потоковых процессоров). Мобильный RX 5300M имеет 3 ГБ памяти GDDR6 с шиной памяти шириной в 96 бит, а версия видеоадаптера RX 5300 для настольных компьютеров, похоже, имеет все те же 3 ГБ видеопамяти. Таким образом, в основе настольной версии RX 5300 лежит 7-нм графический процессор Navi 14, тот же, что используется в линейке видеокарт RX 5500.
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Стоит отметить, что RX 5300 будет представлять из себя очень холодную и бюджетную видеокарту, которой, скорее всего, даже не потребуется дополнительное питание. Судя по всему, нам стоит надеяться на рекомендованную стоимость данной видеокарты в пределах 100-120 долларов США. Видеоадаптер станет отличным решением для сборки самых бюджетных игровых и мультимедийных ПК (для DOTA 2, CS: GO и других нетребовательных игр), в том числе и для миниатюрных сборок.
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