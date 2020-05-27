Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

AMD выпустит сверхбюджетную видеокарту RX 5300, предназначенную для десктопных ПК

для раздела Блоги
2
Новейший 10700K в Ситилинке
10400F за копейки в Регарде, жми
Новейший 10600K в Регарде
MSI Gaming 2080 Ti - цена упала на порядок
Новейший 10400F в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Компания AMD собирается выпустить свою новую видеокарту начального уровня - Radeon RX 5300. Данная видеокарта будет предназначена для настольных ПК, но до сих пор неизвестно, будет ли она доступна для розничных сетей, или будет предназначена для OEM-сборщиков.

анонсы и реклама
Новейший 10700K в Регарде
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА
<b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке
2060 Super Zotac Gaming за копейки - успей забрать
Ryzen 4000 серии в Ситилинке

В базе данных Geekbench было обнаружено графическое устройство «AMD 7340: CF». Оно было идентифицировано как RX 5300, полноценный графический адаптер для настольного ПК. GPU имеет 24 вычислительных блока (1536 потоковых процессоров). Мобильный RX 5300M имеет 3 ГБ памяти GDDR6 с шиной памяти шириной в 96 бит, а версия видеоадаптера RX 5300 для настольных компьютеров, похоже, имеет все те же 3 ГБ видеопамяти. Таким образом, в основе настольной версии RX 5300 лежит 7-нм графический процессор Navi 14, тот же, что используется в линейке видеокарт RX 5500.

реклама

Стоит отметить, что RX 5300 будет представлять из себя очень холодную и бюджетную видеокарту, которой, скорее всего, даже не потребуется дополнительное питание. Судя по всему, нам стоит надеяться на рекомендованную стоимость данной видеокарты в пределах 100-120 долларов США. Видеоадаптер станет отличным решением для сборки самых бюджетных игровых и мультимедийных ПК (для DOTA 2, CS: GO и других нетребовательных игр), в том числе и для миниатюрных сборок.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 3.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

rx 5300m rx 5300
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS Radeon RX Vega 56 в связке с процессором Core i5-9400F
5
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z490 Godlike
31
Встречаем новую платформу Intel LGA 1200 и тестируем материнскую плату ASUS ROG Maximus XII Formula на чипсете Z490
15
Тестирование процессора Intel Core i9-10900K: наверстать отставание любой ценой
287
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре F1 2019
14
Битва процессоров: Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
29
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
28
Обзор и тестирование технологии NVIDIA DLSS 2.0
117
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1660 Super Ventus XS
9
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре F1 2018
10

Интересные материалы

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
24 мая 2020 28
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17 мая 2020 22
Выбор лучших видеокарт для игрового компьютера до 100 тысяч рублей: май 2020
21 мая 2020 36
Тестирование процессора Intel Core i9-10900K: наверстать отставание любой ценой
26 мая 2020 287
Обзор и тестирование технологии NVIDIA DLSS 2.0
23 мая 2020 117
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 2600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
18 мая 2020 95

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

AMD предлагает забыть про видеокарты, оснащённые 4 Гбайт памяти
138
Xiaomi Redmi Note 9S упал в цене до минимальной отметки с начала продаж – стоимость снизилась на 100 долларов
4
5 смартфонов Huawei получили стабильную прошивку EMUI 10.1
3
Эксперты выяснили, почему лучший бюджетный процессор Intel Core i5-10400 оказался медленнее всех актуальных процессоров AMD Ryzen в игровых тестах
142
Стал известен список материнских плат X470 и B450, которые будут поддерживать процессоры Ryzen 4000 (Zen 3)
91
Разработчик движка Unreal Engine 5 раскритиковал SSD в приставке PlayStation 5, но похвалил операционную систему
35
Xiaomi Black Shark 2 упал в цене на 200 долларов – минимальная стоимость с начала продаж
2
Обнаружена следующая бесплатная игра для PlayStation 4 — ею станет Spider-Man
10
Дата выхода игры GTA 6 стала известна благодаря оплошности маркетингового отдела Rockstar
6
MSI заявила, что поддержку процессоров Ryzen 4000 (Zen 3) получат только материнские платы версии MAX на B450 и X470
83
Intel i5-10400 оказался не лучшим выбором по мнению экспертов Gamers Nexus - большое тестирование нового процессора и сравнение с Ryzen 3300X, 3600 и Core i5-10600K
62
Intel Core i9-10900K — лучший игровой процессор для обеспеченных геймеров — тестирование TechPowerUp
207
Первые смартфоны Xiaomi получили глобальную стабильную прошивку MIUI 12 раньше срока
6
AMD Radeon RX 5950 XT на GPU Navi 21 может получить 5120 потоковых процессоров и оказаться вдвое производительнее, чем Radeon RX 5700 XT, и на 30% мощнее видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti
105
Официальная цена Huawei nova 5T упала на 7000 рублей по акции
5
Энтузиасты достигли колоссального прогресса в эмуляции The Last of Us - главный хит PlayStation 3 теперь значительно лучше работает на ПК
10
HUAWEI P30 Lite подешевел на 120 долларов – лучшее предложение весны 2020 на стильный производительный камерофон
8
Бюджетный AMD Ryzen 3 3300X с быстрой и настроенной памятью способен обойти Ryzen 7 3800X, разогнанный до 5 ГГц
38
AMD готовит новые семейства - Ryzen 5000 "Cezanne" с Zen 3, Ryzen 6000 "Rembrandt" с Zen 3+ и "Van Gogh"
32
Sony объявила стоимость и дату старта продаж флагмана Xperia 1 II
14

Популярные статьи

Тестирование процессора Intel Core i9-10900K: наверстать отставание любой ценой
287
Comet Lake уже доступен: собираем игровой компьютер на Core i5-10400 и GeForce RTX 2060 Super
63
Несколько признаков того, что вам пора переустановить Windows
46
Встречаем новую платформу Intel LGA 1200 и тестируем материнскую плату ASUS ROG Maximus XII Formula на чипсете Z490
15
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z490 Godlike
31
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре F1 2019
14
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS Radeon RX Vega 56 в связке с процессором Core i5-9400F
5

Сейчас обсуждают

Evgeniy Som
13:19
По железу так и есть 2080ти это практически две 2070-х.
Новейшие видеокарты AMD Radeon 6900ХТ и 6800ХТ обойдут RTX 2080 Ti, но уступят RTX 3080 Ti - новые данные от портала AdoredTV
enzolas
13:18
Правильно говорить шэдоу оф ве тубм рэйдер!
Состоялся релиз Mortal Kombat 11 Aftermath
nsvlnyy
13:16
И это же фото было в новости что асрок использует фотошоп в результатах разгона
Core i9-10900K обновил рекорд Cinebench R15 на частоте 7.0 ГГц
Жорж Граф
13:16
Я его на 11.11 покупал за 125 чё ты гонишь ! Подешевел он пздев
Xiaomi Redmi Note 8 потерял в цене 80 долларов с начала продаж
Иоанн Грозный
13:16
да давай и сразу покупать по 2 карты, две материнки, 2бп и всего вообще по 2, че мелочиться то, у любого нормального компьютерзика еще и дизельный генератор (2), и спутниковый интернет (2) и запас еды...
Встречаем новую платформу Intel LGA 1200 и тестируем материнскую плату ASUS ROG Maximus XII Formula на чипсете Z490
Inttz
13:16
Походу и самый лучший комментатор лучшего сайта на месте
Несколько признаков того, что вам пора переустановить Windows
t-dirt
13:15
говно кулер на говно защёлках. на дворе 2020, а у них до сих пор пластиковые клипсы - стыдоба. с такими сверх доходами сделать с нормальным винтовым креплением и бекплейтом - как два пальца, но интел ...
Фирменный кулер Intel TS15A к выходу Comet Lake сменил только оформление упаковки
enzolas
13:14
Ну да как в SW: Jedi Fallen Order. Очень уж сокрушались, что герой белый мужчина, не интересный говорили.
THE LAST OF US PART II может быть недоступна в арабских странах и во всём Ближнем Востоке
Jaster
13:14
среди всех процессоров с десятью баллами?
Core i9-10900K обновил рекорд Cinebench R15 на частоте 7.0 ГГц
enzolas
13:13
Вот это поворот, авторы двигают лесбийскую тему в игре и вдруг ее запретили там где придерживаются радикально традиционных взглядов? Неожиданно! Я понимаю, что авторы хотят этим сделать приятное меньш...
THE LAST OF US PART II может быть недоступна в арабских странах и во всём Ближнем Востоке
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем