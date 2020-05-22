Процессор Intel Rocket Lake-S был замечен в бенчмарке 3dMark - новинка имеет 6 ядер и 12 потоков с тактовой частотой турбобуста в 4.1 GHz
Один из процессоров Intel Rocket Lake для настольных ПК засветился в базе данных 3DMark. Процессор обладает шестью ядрами двенадцатью потоками. Ожидается, что семейство процессоров Intel 11-го поколения будет запущено в конце этого года и будет иметь совершенно новую архитектуру.
Процессор Intel для настольных ПК из семейства Rocket Lake-S обладает 6 ядрами и 12 потоками, при этом имеет базовую тактовую частоту 3,5 ГГц и турбобуст в 4,1 ГГц. Другие подробности пока отсутствуют, но, похоже, Intel выпустит процессор на улучшенном 14-нанометровом техпроцессе.
рекламаОпять же, тактовые частоты, о которых сообщается, сильно занижены относительно финальных тактовых частот новых процессоров от Intel, когда те пройдут все тестирования и окажутся в сетях розничной торговли. Процессоры Rocket Lake-S будут иметь новую архитектуру, но при этом все также будут производиться по "родному для Intel" 14-нанометровому техпроцессу. С точки зрения тактовой частоты, 14-нанометровый техпроцесс от Intel способен обеспечить частоту в 5,30 ГГц на 10-ядерном и 20-поточном процессоре, что показал флагманский процессор Intel Comet Lake - Core i9-10900K. Исходя из этого, мы можем ожидать, что конечные тактовые частоты для 6-ядерного чипа составят, по крайней мере, где-то около 4,5 ГГц.
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Intel предстоит еще много работы над своими новыми процессорами. Так их представитель семейства Rocket Lake-S набрал 11887 баллов в тесте обработки физики и 1900 баллов в тесте графической составляющей.
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