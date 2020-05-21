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Как уже известна, компания Valve, владеющая игровым сервисом Steam, работает над системой лояльности. Данная программа добавляет систему очков в Steam и реакции на пользовательские обзоры. При помощи этих очков, вы сможете прокачивать уровень в Steam, обменивать баллы на скидки и уникальные предметы-награды. Сегодня в строчках кода Steam было найдено упоминание о том, что пользователи будут награждаться за обзоры игр.

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Из строчек кода было выяснено, что скоро в Steam будет добавлена возможность начислять пользователям бонусные баллы за обзоры игр. Пользователю платформы предоставят выбор - потратить баллы на какие-то специальные награды или конвертировать их в деньги, начисленные на баланс аккаунта.

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Возникает множество вопросов по реализации данной функции, например, баллы будут начисляться за сам факт написания обзора, или в зависимости от количества тех, кто его оценил? Будут ли начислены средства за те обзоры, которые уже были написаны? Но пока нет ответов на данные вопросы и любой другой, который могут задать пользователи. Есть просто предположения.

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Крайне вероятно, что компания Valve внедрит данную функцию в Steam вместе с очередным обновлением, связанным с программой лояльности.

Существуют опасения, что обзоры в Steam станут в основном бесполезными, так как будут являться проплаченными. Честность и искренность обзоров просто сведутся на нет. Valve стоит хорошенько подумать перед тем, как внедрять столь спорную функцию в Steam.