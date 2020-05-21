Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Тайваньские СМИ DigiTimes утверждают, что AMD и NVIDIA, как ожидается, выпустят свои графические процессоры следующего поколения в сентябре. Это приведет к тому, что производители видеокарт снизят цены на более старые видеокарты, что еще больше стимулирует спрос в третьем квартале 2020 года.

анонсы и реклама <b>Z490 S1200 ASUS ROG Strix</b> в продаже RTX 2080 Ti Gigabyte - цена упала на порядок, смотри Core i9 9900 круто дешевеет перед приходом 10ххх Новейший 12Tb SSD Samsung поступил в продажу <b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену

Формулировка в заявлении довольно важна, потому что на сайте не говорится «игровые» видеокарты. Однако, поскольку NVIDIA уже анонсировала свое ядро Ampere Tensor, единственным графическим процессором следующего поколения, который будет представлен, является серия Ampere Gaming (она же GeForce).

реклама

Для видеокарт AMD следующего поколения это также может намекать на Arcturus GPU на основе CDNA, сердце будущего ускорителя Radeon Instinct MI100. Этот продукт будет конкурировать с только что анонсированным ускорителем NVIDIA A100 в задачах, связанных с различными вычислениями.

AMD уже пообещала выпустить свою Big Navi в конце этого года, но даты не были указаны. Ранее предполагалось, что AMD расскажет о Big Navi на Computex, но из-за вспышки COVID-19 большинство событий и выпусков продуктов были отложены.

реклама

DigiTimes также использовал слово «запуск», которое обычно относится к доступности продукта. Это предполагает, что анонс может произойти раньше.