Выпуск видеокарт AMD Big Navi и Nvidia Ampere ожидается в сентябре, следом может произойти снижение цен на старые видеокарты
Тайваньские СМИ DigiTimes утверждают, что AMD и NVIDIA, как ожидается, выпустят свои графические процессоры следующего поколения в сентябре. Это приведет к тому, что производители видеокарт снизят цены на более старые видеокарты, что еще больше стимулирует спрос в третьем квартале 2020 года.
Формулировка в заявлении довольно важна, потому что на сайте не говорится «игровые» видеокарты. Однако, поскольку NVIDIA уже анонсировала свое ядро Ampere Tensor, единственным графическим процессором следующего поколения, который будет представлен, является серия Ampere Gaming (она же GeForce).
рекламаДля видеокарт AMD следующего поколения это также может намекать на Arcturus GPU на основе CDNA, сердце будущего ускорителя Radeon Instinct MI100. Этот продукт будет конкурировать с только что анонсированным ускорителем NVIDIA A100 в задачах, связанных с различными вычислениями.
AMD уже пообещала выпустить свою Big Navi в конце этого года, но даты не были указаны. Ранее предполагалось, что AMD расскажет о Big Navi на Computex, но из-за вспышки COVID-19 большинство событий и выпусков продуктов были отложены.
рекламаDigiTimes также использовал слово «запуск», которое обычно относится к доступности продукта. Это предполагает, что анонс может произойти раньше.
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