Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

У вас остался последний день, чтобы забрать второй акт игры Estranged. Но кто-то скажет, что этот проект и так free-to-play, да еще и в раннем доступе, на что есть официальное заявление разработчиков игры, которые намерены выпустить игру из раннего доступа и начать продавать ее за деньги. Акт II находился в разработке более 6 лет и провел еще 3 года в раннем доступе. Уже 22 мая игра будет продаваться по цене в 6 долларов США.

анонсы и реклама <b>Z490 S1200 ASUS ROG Strix</b> в продаже RTX 2080 Ti Gigabyte - цена упала на порядок, смотри Core i9 9900 круто дешевеет перед приходом 10ххх Новейший 12Tb SSD Samsung поступил в продажу <b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену

Итак, судя по всему, разработчики сделают платным лишь второй акт своей игры. О нем и стоит немного рассказать.

реклама

Второй акт игры достаточной короткий, проходится менее, чем за час. Игра была перенесена с движка Source на движок Unreal Engine 4. В общем и целом, Estranged: Акт II расскажет вам простенькую историю, о событиях, произошедших до первого акта и после него - будет продолжена история о рыбаке, который оказался на таинственном острове во время сильного шторма. Музыкальное сопровождение в игре под стать атмосфере. Графика за счет смены движка стала чуть более приятная, но ни чем примечательным не выделяется. С точки зрения жанра, второй акт игры стал чем-то средним между хоррором и шутером, но в процессе игры вам также придется решать простые головоломки.

Для игры вам потребует крайне слабый ПК, что, конечно, наших читателей не очень обрадует.