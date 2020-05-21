Праздник геймера - в Steam до 22 мая идет бесплатная раздача приключенческого хоррора в двух актах
У вас остался последний день, чтобы забрать второй акт игры Estranged. Но кто-то скажет, что этот проект и так free-to-play, да еще и в раннем доступе, на что есть официальное заявление разработчиков игры, которые намерены выпустить игру из раннего доступа и начать продавать ее за деньги. Акт II находился в разработке более 6 лет и провел еще 3 года в раннем доступе. Уже 22 мая игра будет продаваться по цене в 6 долларов США.
Итак, судя по всему, разработчики сделают платным лишь второй акт своей игры. О нем и стоит немного рассказать.
рекламаВторой акт игры достаточной короткий, проходится менее, чем за час. Игра была перенесена с движка Source на движок Unreal Engine 4. В общем и целом, Estranged: Акт II расскажет вам простенькую историю, о событиях, произошедших до первого акта и после него - будет продолжена история о рыбаке, который оказался на таинственном острове во время сильного шторма. Музыкальное сопровождение в игре под стать атмосфере. Графика за счет смены движка стала чуть более приятная, но ни чем примечательным не выделяется. С точки зрения жанра, второй акт игры стал чем-то средним между хоррором и шутером, но в процессе игры вам также придется решать простые головоломки.
Для игры вам потребует крайне слабый ПК, что, конечно, наших читателей не очень обрадует.
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