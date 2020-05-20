Инженерные образцы AMD Ryzen 4000 находятся уже на одном уровне по производительности с Zen 2 процессорами
Владельцам систем, основанных на сокете AM4, крайне желательно подготовить свои X370, B450 и X470, а также более "молодые" чипсеты к приходу новых APU и CPU от AMD, которые обещают оказаться крайне удачными.
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Прежде всего стоит затронуть важный факт, который касается APU нового поколения: тактовая частота Infinity Fabric (FCLK) процессоров "Renoir", по слухам, увеличение до 2000 МГц, что на 200 МГц быстрее, чем в современных ядрах Zen 2.
рекламаInfinity Fabric в AMD процессорах служит для связи между чиплетами и напрямую зависит от скорости оперативной памяти, что является одной из причин, по которым вам нужна более быстрая память DDR4 с процессорами AMD, в отличие от решений Intel. Увеличение частоты Infinity Fabric до 2000 МГц в новых APU означает, что новые решения с интегрированной графикой смогут поддерживать оперативную память DDR-4 4000 МГц, что приведет к определенному улучшению быстродействия.
А теперь перейдем к самому "вкусному" - к будущим CPU "Vermeer", основанных на долгожданной микроархитектуре AMD Zen 3.
рекламаIgor's Lab поделился информацией о том, что инженерные образцы процессоров "Vermeer" уже тестируются. Существует информация о том, что существуют как минимум два инженерных процессора: один имеет восемь ядер с технологией SMT, другой имеет 16 ядер также с технологией SMT. Базовые частоты у процессоров немного отличаются, но уже весьма впечатляют: "старший" из представленных процессоров имеет частоту в 3.7 GHz, а "младший" имеет более агрессивную частоту - 4 GHz. Но оба процессора имеют турбобуст до 4.6 GHz. Можно предположить, что мы получим также новую и улучшенную шину Infinity Fabric и в CPU "Vermeer", хотя конкретной информацией никто не располагает.
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