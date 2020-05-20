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Владельцам систем, основанных на сокете AM4, крайне желательно подготовить свои X370, B450 и X470, а также более "молодые" чипсеты к приходу новых APU и CPU от AMD, которые обещают оказаться крайне удачными.

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Прежде всего стоит затронуть важный факт, который касается APU нового поколения: тактовая частота Infinity Fabric (FCLK) процессоров "Renoir", по слухам, увеличение до 2000 МГц, что на 200 МГц быстрее, чем в современных ядрах Zen 2.

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Infinity Fabric в AMD процессорах служит для связи между чиплетами и напрямую зависит от скорости оперативной памяти, что является одной из причин, по которым вам нужна более быстрая память DDR4 с процессорами AMD, в отличие от решений Intel. Увеличение частоты Infinity Fabric до 2000 МГц в новых APU означает, что новые решения с интегрированной графикой смогут поддерживать оперативную память DDR-4 4000 МГц, что приведет к определенному улучшению быстродействия.

А теперь перейдем к самому "вкусному" - к будущим CPU "Vermeer", основанных на долгожданной микроархитектуре AMD Zen 3.

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