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На прошлой неделе 2K Games официально объявила о возвращении к серии Mafia с Mafia: Trilogy , но не предоставила много информации, только тизер. Факт, что оригинальная Мафия получает полный ремейк, и некоторые детали о ценах просочились, но вопросы остались. К счастью, 2K полностью отодвинула занавес и мы узнали все о Mafia, Mafia II и Mafia III, последние две игры стали доступны прямо сейчас!

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Как уже упоминалось, Mafia: Definitive Edition - полный ремейк, в то время как Mafia II - ремастер 4K, а Mafia III - просто GOTY-версия (без улучшений, но вы получаете все DLC). Те, кто владеет Mafia II в Steam, получат обновление Definitive Edition бесплатно, а любой, кто владеет Mafia III в Steam, Xbox One или PS4, также получит Definitive Edition бесплатно.

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Что касается ремейка Mafia, то это не просто визуальный пересмотр - он расширяет историю игры, добавляет новые функции и многое другое.

Те, кто предварительно заказывают Mafia: Trilogy или покупают Mafia: DE самостоятельно, получают следующие бонусы:

Эксклюзивный наряд игрока: Дон

Эксклюзивный автомобиль: лимузин Smith V12

Эксклюзивный скин на оружие: золото, полуавтомат

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Mafia: мотоцикл Black Cats

Mafia II: Made Man Pack

Mafia III: костюм Classico из трех частей и револьвер IL Duca

Зарегистрируйте учетную запись 2K, и вы также получите следующие "плюшки" в качестве бонусов:

Вы можете купить Mafia: Trilogy прямо сейчас на ПК (в Steam), Xbox One и PS4, что обеспечит вам немедленный доступ к Mafia II: Definitive Edition и Mafia III: Definitive Edition. Mafia: Definitive Edition будет доступна 28 августа вместе с физическим изданием Mafia: Trilogy. Все три игры также можно приобрести по отдельности. Игры появятся в Stadia и Epic Games Store позже. Mafia: DE обойдется вам в 40 долларов (2000 рублей в Steam), Mafia II и Mafia III обойдутся вам в 30 долларов (1500 рублей в Steam), а Mafia: Trilogy - в 60 долларов (3000 рублей в Steam), что, безусловно, является лучшим предложением. Предварительные заказы уже открыты .