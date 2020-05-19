AMD официально объявила о поддержке будущих процессоров Ryzen 4000 на материнских платах с чипсетами X470 и B450
Справедливость восторжествовала! AMD одумались и меняют курс на интересы фанатов. Новые процессоры Ryzen 4000 будут поддерживаться на старых платах AMD с чипсетами B450 и X470.
реклама
Получив резкую критику от своей страстной поклонников и обычных пользователей, AMD отменила свое решение не поддерживать Zen 3 совместимость с существующими материнскими платами B450 и X470. Вместо этого AMD включит поддержку новых процессоров на старых платах через обновление кода AGESA .
рекламаНо добавление поддержки новых процессоров не пройдет "бескровно". Дополнительные обновления BIOS отключат поддержку многих существующих моделей процессоров AMD Ryzen для настольных ПК, чтобы освободить необходимое пространство в ПЗУ. Выбранные бета-версии BIOS обеспечат одностороннюю поддержку процессоров AMD Ryzen с «Zen 3», которая появится в конце этого года. Перепрошивка на более старую версию BIOS не будет поддерживаться.
Чтобы уменьшить вероятность путаницы, AMD намерены предлагать загрузку BIOS только тем пользователям, которые обзавелись процессором с микроархитектурой Zen 3. Это позволит сократить риски того, что новичок по незнанию отключит поддержку своего старого процессора на материнской плате и не сможет обновиться обратно.
рекламаНовые версии BIOS обеспечат полную функциональность процессоров Zen 3, но вы все равно не получите доступ к интерфейсу PCIe 4.0 на материнских платах B450 и X470.
Обновления AMD также означают конец линейки материнских плат серии 400 (вместе с сокетом AM4): AMD не будет поддерживать будущие процессоры на текущей платформе.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила