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Справедливость восторжествовала! AMD одумались и меняют курс на интересы фанатов. Новые процессоры Ryzen 4000 будут поддерживаться на старых платах AMD с чипсетами B450 и X470.

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Получив резкую критику от своей страстной поклонников и обычных пользователей, AMD отменила свое решение не поддерживать Zen 3 совместимость с существующими материнскими платами B450 и X470. Вместо этого AMD включит поддержку новых процессоров на старых платах через обновление кода AGESA .

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Но добавление поддержки новых процессоров не пройдет "бескровно". Дополнительные обновления BIOS отключат поддержку многих существующих моделей процессоров AMD Ryzen для настольных ПК, чтобы освободить необходимое пространство в ПЗУ. Выбранные бета-версии BIOS обеспечат одностороннюю поддержку процессоров AMD Ryzen с «Zen 3», которая появится в конце этого года. Перепрошивка на более старую версию BIOS не будет поддерживаться.

Чтобы уменьшить вероятность путаницы, AMD намерены предлагать загрузку BIOS только тем пользователям, которые обзавелись процессором с микроархитектурой Zen 3. Это позволит сократить риски того, что новичок по незнанию отключит поддержку своего старого процессора на материнской плате и не сможет обновиться обратно.

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Новые версии BIOS обеспечат полную функциональность процессоров Zen 3, но вы все равно не получите доступ к интерфейсу PCIe 4.0 на материнских платах B450 и X470.

Обновления AMD также означают конец линейки материнских плат серии 400 (вместе с сокетом AM4): AMD не будет поддерживать будущие процессоры на текущей платформе.