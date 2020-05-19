Новые APU AMD Ryzen 4000 станут отличным выбором для бюджетного и среднего игрового и рабочего ПК
Появляется все больше слухов о том, что AMD готовит к запуску множество APU среднего класса, эти APU 'Renoir', похоже, используют 7-нм архитектуру Zen 2 и предлагают сильно увеличенное число ядер, чем мы встречали ранее для APU AMD.
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До сих пор AMD выпускала APU в качестве одних из самых бюджетных решений. Теория AMD заключается в том, что серьезные игроки и профессионалы используют дискретные видеокарты в своих игровых и рабочих ПК. Справедливое предположение, имеющее место быть.
рекламаСегодняшний экономный геймер может рассчитывать лишь на четырехъядерные решения от AMD с достойной интегрированной графикой.
рекламаСогласно слухам, новые APU AMD Ryzen 4000 обзаведутся решениями, на борту которых будут как 6 ядер с технологий SMT, так и 8 ядер с технологией SMT. Выбор данных APU может показаться для кого-то сомнительным, но если вам нужен производительный CPU, а производительность GPU не имеет значения для ваших задач, то данные процессоры окажутся хорошим выбором.
Но возникает один нюанс: любые APU для настольных компьютеров будут ограничены скоростями PCIe 3.0, как заявил журнал PC Gamer.
рекламаИ если AMD не добавят поддержку PCIe 4.0 для своих APU, то в случае, когда вы обзаведетесь дискретной видеокартой, отказавшись от встроенной графики, новый графический адаптер может работать не в полную силу (но все зависит от конкретной видеокарты, так что беспокоиться не стоит).
Ходят слухи, что эти новые APU будут использовать ту же новую и улучшенную архитектуру Vega, что и мобильные чипы Ryzen 4000.
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