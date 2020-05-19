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После многочисленных слухов за последний месяц, 2K Games на прошлой неделе выпустили трейлер тизера для Mafia: Trilogy , о котором будет официально объявлено позже сегодня. Однако, как стало известно из официального магазина Microsoft Store, оригинальная Mafia: The City of Lost Heaven и Mafia II получат долгожданные обновления в графике и будут смотреться как никогда стильно и современно.

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Также стала известна информация и о стоимости обновленной трилогии Mafia. По сообщению из Twitter, Mafia: Trilogy обзаведется ценником в 60 долларов. Но данная цена пока что справедлива лишь для консольной версии игры (PS4).

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Австралийский магазин PlayStation Store кратко перечислил игры, входящие в Mafia: Trilogy, переиздание было оценено в 99,95 австралийских долларов, что составляет 60 долларов США. В Трилогию включен полный ремейк оригинальной Мафии, а также окончательные издания 2 и 3 частей.

Что касается этих окончательных выпусков, то « новая» версия Mafia 3 не содержит каких-либо улучшений, а просто поставляется с токеном для бесплатной загрузки всех выпущенных DLC. Остальные же две игры получат значительные улучшения в графике, а самую долгожданную часть, обновленную Mafia: The City of Lost Heaven, ждет полное возрождение в том виде, в котором ее смогут пройти сегодняшние "зумеры".