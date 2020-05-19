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Когда в декабре 2018 года был запущен магазин Epic Games Store, перед владельцами стоял весьма интересный вопрос: как привлечь игроков, которые уже создали свои игровые библиотеки в других магазинах (таких, как Steam)? Ответ, который придумал Epic, был прост - подарить игрокам новую библиотеку. Магазин начал бесплатную раздачу топовых новинок каждые две недели. И если вы забрали все бесплатные игры в Epic Games Store, то вас можно поздравить, ваша библиотека в EGS стоит более 2000 долларов!

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Бесплатная раздача GTA 5 со всеми дополнениями для Online будет раздаваться всю оставшуюся неделю. Стоимость этой игры для жителей большинства стран составляет внушительные 30 долларов (примерно 2000 рублей), поэтому раздача настолько дорогостоящего проекта - настоящий "праздник геймера" и небывалая щедрость от магазина.

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Раздачи в Epic Games Store за последние 18 месяцев успели порадовать нас как инди-проектами, так и серьезными тайтлами, такими как GTA 5. Некоторые двухнедельные раздачи предлагали две игры вместо одной, а за рождественские прошлогодние каникулы EGS раздали 12 игр - каждый день была новая бесплатная игра. Были также времена, когда трилогии «Бэтмен: Аркхэм» и «Лего Бэтмен» были доступны бесплатно.

В общей сложности, цена игр, предоставляемых Epic Games Store, начиная от самой первой - Subnautica до сегодняшней Grand Theft Auto V , составляет 2140,94 долларов США. Это эквивалентно 1 768,83 фунтов стерлингов, хотя общая стоимость в фунтах, вероятно, немного отличается из-за региональных ценовых изменений.