Rockstar дарит всем геймерам 400 рублей на свои игры
Итак, вам очень понравилась вчерашняя новость о том, что EGS в подарок к своим играм (в том числе бесплатной GTA 5) выдает всем геймерам 650 рублей на любую из своих игр. Тем временем Rockstar не отстают и дарят 400 рублей на любую из своих игр. В аутсайдерах остался лишь Steam, который ранее сегодня раздал игру из серии Lego и дополнение про кочевников для Crusader Kings 2 (успейте забрать хоть какую-то халяву).
реклама
И те 400 рублей, которые дарит нам Rockstar, можно смело потратить на какую-нибудь классику.... Например, на GTA 3. Что, никогда не играли в родоначальницу всех трехмерных GTA? Тогда позвольте вам рассказать об этой игре...
реклама
Пройдя классику даже в 2020 году, вы ни разу не пожалеете о потраченном на игру времени.
Сюжет, конечно, в GTA 3 не голливудский и реализация его в игре для современного геймера слабоватая, но это первая GTA c трехмерной графикой! Это была песочница своего времени с довольно реалистичным миром . В третью часть Grand Theft Auto никто не играл из-за сюжета в принципе. Тут есть кое-что другое...
Крутая атмосфера и реалистичная (для своего времени) песочница - вот чем завлекала GTA 3 в свое время. Игра состоит целиком и полностью из мощнейших музыкальных треков (Flashback FM - моя любовь, хиты 80-х; или классика на Double Clef FM) и довольно большого по тем временам количества автомобилей....
GTA3 стала основой той GTA, которую мы знаем сейчас. GTA 3 обязательна к прохождению всем тем, кто в свое время проходил VC и SA.
Тем более, игра проходится, можно сказать, за 8 часов и даже "за один присест".
рекламаВам достаточно использовать промокод MAYSALE для покупки любой игры в магазине Rockstar.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила