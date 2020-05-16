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Итак, вам очень понравилась вчерашняя новость о том, что EGS в подарок к своим играм (в том числе бесплатной GTA 5) выдает всем геймерам 650 рублей на любую из своих игр. Тем временем Rockstar не отстают и дарят 400 рублей на любую из своих игр. В аутсайдерах остался лишь Steam, который ранее сегодня раздал игру из серии Lego и дополнение про кочевников для Crusader Kings 2 (успейте забрать хоть какую-то халяву).

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И те 400 рублей, которые дарит нам Rockstar, можно смело потратить на какую-нибудь классику.... Например, на GTA 3. Что, никогда не играли в родоначальницу всех трехмерных GTA? Тогда позвольте вам рассказать об этой игре...

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Пройдя классику даже в 2020 году, вы ни разу не пожалеете о потраченном на игру времени.

Сюжет, конечно, в GTA 3 не голливудский и реализация его в игре для современного геймера слабоватая, но это первая GTA c трехмерной графикой! Это была песочница своего времени с довольно реалистичным миром . В третью часть Grand Theft Auto никто не играл из-за сюжета в принципе. Тут есть кое-что другое...

Крутая атмосфера и реалистичная (для своего времени) песочница - вот чем завлекала GTA 3 в свое время. Игра состоит целиком и полностью из мощнейших музыкальных треков (Flashback FM - моя любовь, хиты 80-х; или классика на Double Clef FM) и довольно большого по тем временам количества автомобилей....

GTA3 стала основой той GTA, которую мы знаем сейчас. GTA 3 обязательна к прохождению всем тем, кто в свое время проходил VC и SA.

Тем более, игра проходится, можно сказать, за 8 часов и даже "за один присест".

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