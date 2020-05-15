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Итак, вчера в EGS состоялась бесплатная раздача GTA 5, которая продлится целую неделю. Steam и Xbox One уже сейчас дали свой ответ вчерашней халяве от Epic'ов - Microsoft и магазин дядюшки Гейба раздают LEGO NINJAGO, а дополнение о кочевых средневековых народах для уже бесплатной Crusader Kings II отдается даром. Давайте же познакомимся с этими играми ближе.

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Lego Ninjago: The Movie - это хорошая игра с небольшим сюжетом. Некоторые механики из первых игр, конечно, были удалены, но некоторые новые механики все-таки были добавлены. В целом, игра веселая и типичная для Lego. Понравится тем, кто фанат данной серии игр.

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Система навыков: когда вы продвигаетесь в определенных частях сюжеты, вы получаете жетоны Нинджуити, вы можете использовать эти жетоны, чтобы разблокировать навыки из 6 различных стилей кунг-фу, от Дракона, Мастера, Кролика, Тигра и т. д. Каждое умение добавляет больше урона, больший множитель к вашей комбинации, эффект к определенным боевым приемам и т. д.

Нет транспортных средств/ездовых животных, это одно из плохих нововведений, ходить в Лего Ниндзяго не интересно, но, к счастью, есть персонаж, который способен быстро бегать.

Lego Ninjago: The Movie достаточно короткая, игру можно пройти примерно за 7 часов. А чтобы получить 100% достижений, достаточно потратить на прохождение всего 16 часов в среднем.

Особенности игры:

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Как не сложно догадаться, DLC Horse Lords привносит в игру кочевые народы Центральной Азии. Если вам нравятся кочевники и вы фанат стратегий, то данное дополнение создано для вас. Колорит степей и орды способны разнообразить геймплей легендарной стратегии.

Да, и в данный момент все игры Paradox в Steam продаются по привлекательным ценам.