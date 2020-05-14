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Не успели геймеры получить бесплатную GTA 5 (потому что сервера EGS лежат и не думают "подниматься"), как на сайте Humble Bundle началась бесплатная раздача очередной игры абсолютно бесплатно. На этот раз героем раздачи стала Aegis Defenders, а что это за игра - вы узнаете далее.

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Данная игра вам "зайдет" в двух случаях:

вы любите tower defence до потных ладошек и трясущихся коленок и для вас это жанр №1; у вас есть от одного до трех друзей, которые не ненавидят tower defence и хотели бы потерпеть вашу компанию в течение ~12 часов.

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Структура этой игры выглядит следующим образом: у нас есть несколько линейно-выстроенных уровней, каждый уровень начинается в жанре "платформер" и заканчивается защитой башни или какого-то объекта, который важен для простенького, но душевного сюжета (который внезапно напоминает "Легенду об Аанге").

Разработчик сделал из игры гибрид настолько разных жанров, что данное решение было потенциально рискованно, потому что как минимум вдвое ограничивает аудиторию игроков. С Aegis Defenders разработчики пошли еще дальше, сделав упор на кооперативное прохождение. Получившийся продукт нельзя назвать объективно плохим ни в каком его аспекте, но игра зайдет весьма узкому кругу геймеров. Но когда это останавливало нас от халявного продукта?