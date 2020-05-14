Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Праздник геймера продолжается - на Humble Bundle началась бесплатная раздача игры Aegis Defenders

для раздела Блоги
1
Core i9 10900 приехал в Ситилинк
Ryzen 4000 серии в Ситилинке
Рухнула цена на 6 ядерник i5 9500 перед выходом 10хх
<b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену
48Gb RTX 8000 - предложение дня, смотри цену
8 ядерник i7 9700 сливают дешевле 4 ядерника i7 7700
MSI и 2 другие 2080 Ti упали в цене на порядок
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Не успели геймеры получить бесплатную GTA 5 (потому что сервера EGS лежат и не думают "подниматься"), как на сайте Humble Bundle началась бесплатная раздача очередной игры абсолютно бесплатно. На этот раз героем раздачи стала Aegis Defenders, а что это за игра - вы узнаете далее.

реклама

Данная игра вам "зайдет" в двух случаях:

  1. вы любите tower defence до потных ладошек и трясущихся коленок и для вас это жанр №1;
  2. у вас есть от одного до трех друзей, которые не ненавидят tower defence и хотели бы потерпеть вашу компанию в течение ~12 часов.

реклама

Структура этой игры выглядит следующим образом: у нас есть несколько линейно-выстроенных уровней, каждый уровень начинается в жанре "платформер" и заканчивается защитой башни или какого-то объекта, который важен для простенького, но душевного сюжета (который внезапно напоминает "Легенду об Аанге").

Разработчик  сделал из игры гибрид настолько разных жанров, что данное решение было потенциально рискованно, потому что как минимум вдвое ограничивает аудиторию игроков. С Aegis Defenders разработчики пошли еще дальше, сделав упор на кооперативное прохождение. Получившийся продукт нельзя назвать объективно плохим ни в каком его аспекте, но игра зайдет весьма узкому кругу геймеров. Но когда это останавливало нас от халявного продукта? 

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Магазин Keysworlds дарит Windows 10 при покупке Microsoft Office
Тестирование процессора Intel Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super: май 2020
16
Обзор ASUS ROG Zephyrus G14: игровой ультрабук
24
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 35 тысяч рублей: май 2020
47
Взгляд в прошлое: самые быстрые видеокарты с интерфейсом AGP
103
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Gears 5
8
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 590 в связке с процессором Core i5-9400F
52
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
23
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 2060 Super JetStream (PA-RTX2060 SUPER JS 8G)
29
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в игре Gears 5
29

Интересные материалы

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
10 мая 2020 23
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
1 мая 2020 69
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: май 2020
3 мая 2020 36
Тестируем AMD Ryzen 3 3300X против Intel Core i3-9350KF
7 мая 2020 203
Взгляд в прошлое: самые быстрые видеокарты с интерфейсом AGP
12 мая 2020 103
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 35 тысяч рублей: май 2020
13 мая 2020 47

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача Grand Theft Auto V
114
Новая технология AMD объединяет видеокарту и процессор, ускоряя их работу в 2 раза
52
Honor выпустила прошивку EMUI 10 для флагмана 2017 года
6
4 флагмана Huawei получат стабильную глобальную прошивку EMUI 10.1 в июне
3
Характеристики видеокарты следующего поколения NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Amper выглядят неубедительно – 40% прирост быстродействия по сравнению с RTX 2080 Ti
56
Бесплатная Grand Theft Auto V может появиться в Epic Games Store уже завтра
16
Кремль, Подводный мир и Кронверк: показаны 5 самых креативных замков Heroes of Might and Magic III, которые никто не видел
8
Цена игровой приставки Sony PlayStation 5 оказалась выше, чем предполагали аналитики
27
Прорыва не произошло - технодемо Unreal Engine 5 в 1440p, 30 к/с и без трассировки лучей
84
Сегодня в Epic Games должна начаться бесплатная раздача GTA V Online Premium Edition
11
Epic Games представила передовой движок Unreal Engine 5 и показала его возможности
74
Стоимость процессоров Intel Core 10-го поколения оказалась гораздо выше рекомендованных цен – Core i9-10900K за 800 долларов в Европе
62
Вышел новый отчасти шуточный мод Dad Bod Geralt для Ведьмак 3, который намерен показать, что стало с Геральтом из Ривии после приключений
7
Энтузиаст провел тестирование нового процессора Core i9-10900K: нагрев до 93 градусов и частота 4.77 ГГц
43
Энтузиаст установил на скейтборд колёсики от Apple Mac Pro за 700 долларов – результат получился неожиданным
3
Ampere, который мы заслужили: NVIDIA представила ускоритель вычислений A100
19
Microsoft обновляет требования к процессорам для Windows 10 May 2020
4
Появился простой способ первым получать обновления прошивки MIUI в смартфонах Xiaomi
+
Материнские платы для процессоров Intel Core 10-го поколения существенно подорожали ещё до начала продаж
21
Опубликованы характеристики видеокарты AMD Radeon Pro VII: 16 ГБ VRAM, потребление 250 Вт и поддержка PCIe 4.0
10

Популярные статьи

Самая распространенная конфигурация игрового компьютера в мире по статистике Steam
141
Cобираем оптимальный ПК на Ryzen 5 2600 и A320 за 47420 рублей - платы на B450 больше не нужны
85
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 35 тысяч рублей: май 2020
47
Обзор ASUS ROG Zephyrus G14: игровой ультрабук
24
Феном, пингвин и оверклокинг (часть 2)
36
Тестирование процессора Intel Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super: май 2020
16
Магазин Keysworlds дарит Windows 10 при покупке Microsoft Office
Обзор игры Streets of Rage 4
12

Сейчас обсуждают

LAVRADAR
22:00
так то хуанг подтвердил что будут игровые амперы, а вот хоппер может получится глубоко с уклоном в ИИ.
Флагманская видеокарта GeForce RTX 3080 Ti Amper так и не была анонсирована – NVIDIA намекнула на функциональные особенности настольных моделей
BOIN
21:59
Уже более менее оживает... Я себе по крайней мере уже забрал буквально со 2-3 попытки загрузки страницы) Если кому надо - вот прямая ссылка. https://www.epicgames.com/store/ru/product/grand-theft-aut...
Праздник геймера - в Epic Games Store стартовала бесплатная раздача GTA 5, которая продлится всю неделю - ждем ответ Steam
Иванов Иван
21:58
я свои тунки никогда не предам!
Праздник геймера продолжается - на Humble Bundle началась бесплатная раздача игры Aegis Defenders
Alex
21:51
всего годик подождать, после выхода. А там может ломанут.
Успехи Assassin’s Creed, рекорд «Вальгаллы», планы на год и другие детали отчёта Ubisoft
Your_Mommy
21:51
Лол, ты чо только 5 акков сделал?)
Флагманская видеокарта GeForce RTX 3080 Ti Amper так и не была анонсирована – NVIDIA намекнула на функциональные особенности настольных моделей
Саша Круглик
21:50
Ставишь 2 по 8, а если потом надо ставишь ещё 2 по 8, а если два слота, то ставишь 2 по 8, захочешь больше - ставишь 2 по 16. 2 по 16 дороже будет взять чем 2 по 8, не так ли?
Cобираем оптимальный ПК на Ryzen 5 2600 и A320 за 47420 рублей - платы на B450 больше не нужны
Sulphide
21:50
Есть ощущение, что Ampere - это замена Volta, а вот игровые решения будут на Hopper.
Флагманская видеокарта GeForce RTX 3080 Ti Amper так и не была анонсирована – NVIDIA намекнула на функциональные особенности настольных моделей
Me4tatelI&gt;
21:47
чип гигантский естественно все сразу не получится это амд лучше бы шевелилась свой bignavi 2 года рожает)) плюс пока амд что то там рожает можно dgx за 200 штук продавать)) (хотя амд за epyc свою приб...
Опубликованы официальные характеристики самого большого 7-нм GPU в мире NVIDIA GA100 - 8192 графических ядра, 48 ГБ HBM2 памяти и теоретическая производительность в 156 TFLOP
VRoman
21:45
Ниже
NVIDIA отказалась от использования процессоров Intel Xeon в пользу гораздо более быстрых AMD EPYC Rome в новом суперкомпьютере за 200 тысяч долларов
Иван Иванов
21:44
:))) А что, если тот же процессор в ту же материнскую плату вставит другой человек, то результат поменяется? Термометр покажет другие цифры температуры на мосфетах? :))) Может, мне ещё на Луну слетать...
Cобираем оптимальный ПК на Ryzen 5 2600 и A320 за 47420 рублей - платы на B450 больше не нужны
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем