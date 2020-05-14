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Раздача GTA 5 в EGS еще не началась, а геймеры по всему миру "завалили" сервера Epic Games Store. А может быть и не геймеры, а например, конкуренты в лице Steam и других магазинов? А, быть может, сами EGS виновны в том, что миллионы (а может быть и сотни миллионов) геймеров не могут забрать GTA 5 бесплатно? Что же, с этим еще предстоит разобраться, но факт есть факт - сервера магазина от создателей Fortnite лежат и подниматься "не хотят".

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Что же, давайте для начала отбросим конспирологию и с вероятностью 85% дадим ответ, почему геймеры не могут получить желанный доступ к сайту, чтобы забрать долгожданную бесплатную версию GTA 5. И тут все довольно банально и просто - Epic Games Store не был готов к такому наплыву геймеров (миллионов геймеров по всему миру) и его сервера просто не выдержали и "упали".

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А теперь перейдем в разряд конспирологии (не стоит воспринимать данную информацию всерьез). Есть маленькая вероятность, примерно в 9%, что тут не обошлось без так называемого "Габена". Якобы он решил начать "нечестную игру" и начал DoS-атаку серверов EGS. Имеет ли данный "сценарий" право на жизнь? Маловероятно. Так как данное действие как минимум незаконно. И если кто-то когда-то обнародует информацию о DoS-атаке "Габена" серверов EGS, то создатель сервиса просто не вылезет из многочисленных судов.

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И оставшиеся 5% вероятности стоит переложить на то, что сами EGS завалили свои сервера, создав миллионы аккаунтов пользователей. Но выгодно ли это создателям Fortnite? Вряд ли. Отсюда и следует, что данная теория крайне нежизнеспособна.

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Но если вы хоть немного знакомы с математикой и способны сложить 85, 9 и 5, то вы заметите, что выйдет 99, а не 100. И этот 1% вероятности составляют другие теории заговора. Сотни и тысячи таких теорий, которые не поддаются здравому смыслу, рождаются и умирают лишь в умах людей. Что это за теории? Попробуйте додумать самостоятельно.

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Но факт остается фактом - рано или поздно сервера EGS снова заработают, сотни миллионов детишек (и некоторых взрослых) смогут скачать бесплатно GTA 5 и насладиться ею вдоволь. Но мы так никогда и не узнаем, кто виноват в том, что сервера EGS "легли" в этот день.