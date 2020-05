Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Судя по первым скриншотам, переиздание Mafia: The City of Lost Heaven обзавелось поддержкой трассировки лучей. Уже известно, что Mafia: Definitive Edition, такое название получил ремейк, выйдет на всех актуальных платформах:на PlayStation 4, Xbox One и на ПК в Steam и EGS. Релиз игры намечена на 28 августа текущего года.

реклама

Если судить по очень реалистичным отражениям на машинах и в лужах, то ремейк Mafia обзаведется поддержкой нашумевшей технологии трассировки лучей, которая пока что доступна лишь обладателям видеокарт Nvidia GeForce RTX. Но в будущем данная технология появится на видеокартах от AMD, в основе которой будет лежать архитектура RDNA2, и на консолях нового поколения, имеющих APU c поддержкой трассировки лучей.

реклама

В любом случае, если скриншоты не являются обработанными, то нас ожидает максимально реалистичная картинка в игре, которая будет доступна на момент выхода лишь немногим обладателям видеокарт Nvidia GeForce RTX 2000 серии.

реклама

Сюжет оригинальной Mafia: The City of Lost Heaven рассказывал историю о простом таксисте Томи Анджело, жизнь которого навсегда изменилась после ночной встречи с двумя гангстерами на улицах Нью-Йорка.

реклама

Судя по всему, нас ждет потрясающий ремейк культовой игры, лучшей части в серии, который нужно будет играть так, как было задумано. И никак иначе.

реклама

Издатель 2K выпустит ремейк шедевра с тремя потрясающими составляющими: сюжетом, графикой и атмосферой. Вполне возможно, что данная игра будет самым важным проектом этого года.

Если и существует игра, ради которой стоит сейчас обзавестись видеокартой с поддержкой RTX, то это, определенно, ремейк Mafia: The City of Lost Heaven, который получил новомодное название - Mafia: Definitive Edition.