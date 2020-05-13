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Первая часть Mafia (Mafia: The City of Lost Heaven) судя по тизеру получит долгожданный ремейк (ремастер) в переиздании трилогии

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Да, возможно, что вы уже знаете новость о выходе Mafia Trilogy, показ которой состоится 19 мая текущего года. Данный сборник выйдет на PlayStation 4, Xbox One и на ПК в Steam и EGS. Но ради чего выпускать сборник из трех частей Mafia, если провальная "тройка" вышла совсем недавно, Mafia 2 выглядит достаточно современно благодаря топовой графике своего времени... Mafia: The City of Lost Heaven остается той частью, которая хоть и выглядит достаточно "лампово" до сих пор, но в то же время, ее переиздание - это то, чего по-настоящему ждут и хотят все фанаты.

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Возможно, игроки, пришедшие в Mafia со второй, или даже с третьей части игры, не знают, о чем была Mafia: The City of Lost Heaven и лишь что-то где-то слышали о легендарном Томи Анджело по мимолетной миссии в Mafia 2, которая затрагивает... В общем, лучше обойтись без спойлеров.

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Mafia: The City of Lost Heaven - это великолепная игра, которую по праву можно охарактеризовать как лучшую часть трилогии. Это в первую очередь сочетание увлекательнейшей истории и потрясающей атмосферы 30-х годов. Mafia: The City of Lost Heaven по своему сюжету сопоставима с очень качественной кино-драмой - эта история расскажет вам о нелегкой судьбе простого таксиста Томи Анджело и проведет вас по настоящей "карьерной лестнице" члена мафиозной семьи.

Все результатыMafia: The City of Lost Heaven

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Теги

mafia 3 mafia iii mafia 2 mafia: the city of lost heaven mafia ii mafia remake mafia trilogy
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Сейчас обсуждают

ЛехаСектоид
20:00
Наверное единственная игра которую перепроходил почти 10 раз, вот только музыки из оригинала наверное не будет, но пираты что-нибудь придумают
Первая часть Mafia (Mafia: The City of Lost Heaven) судя по тизеру получит долгожданный ремейк (ремастер) в переиздании трилогии
Your_Mommy
19:59
Хз что там в квантум брейке, но анимации лица в их следующей игре контроль абсолютно обычные, вчера запускал
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Константин Назаров
19:58
Если это будет полная версия, тогда это топ. А всякую дристню кастрированную оставьте у себя
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Nikoloz Geladze
19:58
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Your_Mommy
19:57
Наконец то хоть кто-то добавил скриншоты, которые давно уже в сети, тормоза...
Сборник Mafia Trilogy порадует наличием полностью обновлённой первой части серии
E1nher1
19:56
Будет трассировка лучей. Скриншоты уже есть, это игра года. Ремейк года - уж точно.
Первая часть Mafia (Mafia: The City of Lost Heaven) судя по тизеру получит долгожданный ремейк (ремастер) в переиздании трилогии
Diogar Neo
19:55
Срочно пересдавать русский язык !!!
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USTINOV
19:54
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