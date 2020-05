Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Да, возможно, что вы уже знаете новость о выходе Mafia Trilogy, показ которой состоится 19 мая текущего года. Данный сборник выйдет на PlayStation 4, Xbox One и на ПК в Steam и EGS. Но ради чего выпускать сборник из трех частей Mafia, если провальная "тройка" вышла совсем недавно, Mafia 2 выглядит достаточно современно благодаря топовой графике своего времени... Mafia: The City of Lost Heaven остается той частью, которая хоть и выглядит достаточно "лампово" до сих пор, но в то же время, ее переиздание - это то, чего по-настоящему ждут и хотят все фанаты.

Возможно, игроки, пришедшие в Mafia со второй, или даже с третьей части игры, не знают, о чем была Mafia: The City of Lost Heaven и лишь что-то где-то слышали о легендарном Томи Анджело по мимолетной миссии в Mafia 2, которая затрагивает... В общем, лучше обойтись без спойлеров.

Mafia: The City of Lost Heaven - это великолепная игра, которую по праву можно охарактеризовать как лучшую часть трилогии. Это в первую очередь сочетание увлекательнейшей истории и потрясающей атмосферы 30-х годов. Mafia: The City of Lost Heaven по своему сюжету сопоставима с очень качественной кино-драмой - эта история расскажет вам о нелегкой судьбе простого таксиста Томи Анджело и проведет вас по настоящей "карьерной лестнице" члена мафиозной семьи.