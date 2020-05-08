Новая Redux версия Ведьмак 3 получила обновление, которое глобально перерабатывает игру и делает ее еще лучше и реалистичней
В сети появилась новая версия мода Redux на The Witcher 3 , в которой представлен измененный баланс и другие геймплейные улучшения.
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Согласно списку изменений, легендарная модификация обзавелась новым критическим эффектом Drain. Суть данного эффекта заключается в усложнении игры. Данный эффект призван снижать эффективность используемых ведьмаком знаков, если Геральт попадает под действие гипноза или атаку призраков. Можно сказать, что данный эффект эквивалентен банальной усталости, но в плане магии.
рекламаКроме того, модификация обзавелась новым дизайном для знака Ирден при прокачке навыка «Заряженные глифы», а также присутствуют небольшие правки в баланс заклинаний, такие как увеличение замедления с ловушки Ирдена с 45% до 50% и восстановление критического урона от горения.
Был переработан ряд зелий и отваров. Их эффекты были либо изменены, либо же снадобья обзавелись абсолютно новыми эффектами, которых ранее не было.
рекламаКроме того, были изменены характеристики гроссмейстерской брони школы Грифона. Броню в игре серьезно понерфили, что определенно должно сказаться на балансе как таковом.
The Witcher 3 Redux - один из самых интересных модов, выпущенных для ролевой игры The Witcher 3, разработанной CD Projekt Red. Мод призван изменить геймплей, сделав его более реалистичным.
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