Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В сети появилась новая версия мода Redux на The Witcher 3 , в которой представлен измененный баланс и другие геймплейные улучшения.

реклама

Согласно списку изменений, легендарная модификация обзавелась новым критическим эффектом Drain. Суть данного эффекта заключается в усложнении игры. Данный эффект призван снижать эффективность используемых ведьмаком знаков, если Геральт попадает под действие гипноза или атаку призраков. Можно сказать, что данный эффект эквивалентен банальной усталости, но в плане магии.

реклама

Кроме того, модификация обзавелась новым дизайном для знака Ирден при прокачке навыка «Заряженные глифы», а также присутствуют небольшие правки в баланс заклинаний, такие как увеличение замедления с ловушки Ирдена с 45% до 50% и восстановление критического урона от горения.

Был переработан ряд зелий и отваров. Их эффекты были либо изменены, либо же снадобья обзавелись абсолютно новыми эффектами, которых ранее не было.

реклама

Кроме того, были изменены характеристики гроссмейстерской брони школы Грифона. Броню в игре серьезно понерфили, что определенно должно сказаться на балансе как таковом.

The Witcher 3 Redux - один из самых интересных модов, выпущенных для ролевой игры The Witcher 3, разработанной CD Projekt Red. Мод призван изменить геймплей, сделав его более реалистичным.