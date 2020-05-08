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Обзоры показали, что Ryzen 3 3100 достойным исполнителем и довольно близок к когда-то флагманскому Core i7-7700K от Intel еще тогда, когда они еще выпускали четырехъядерные процессоры в качестве флагманских решений. Известный оверклокер под ником TSAIK разогнал Ryzen 3 3100 до предела, зафиксировав его частоту чуть ниже 6 ГГц при охлаждении LN2.

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Точная итоговая частота была зафиксирована на отметке 5,923 ГГц. В настоящее время данный результат является мировым рекордом в разгоне Ryzen 3 3100.



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TSAIK выполнил разгон на материнской плате MSI X570 Tomahawk. AMD Ryzen 3 3100 был под довольно высоким напряжением, составляющим 1,45 Вольт, что не является стандартным рабочим напряжением и требует эффективного охлаждения, такого как LN2, чтобы держать процессор под контролем.

Разгон до 5,92 ГГц - это тот уровень разгона, который всего на несколько мегагерц не дотягивает до абсолютного рекорда для Zen 2 - Ryzen 9 3950X был разогнан до частоты 6,041 ГГц, также энтузиастом TSAIK на материнской плате MSI MEG X570 GODLIKE.

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В целом, даже без охлаждения LN2 Ryzen 3 3100 имеет внушительный разгонный потенциал. И данный процессор можно назвать лучшим 4-х ядерником за цену в 99 долларов, который обеспечит максимум FPS в каких-нибудь киберспортивных дисциплинах.