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Представлены флагманские материнские платы B550 для AM4 - топовые решения за скромную стоимость с обещанной поддержкой Ryzen 4000

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Наряду с анонсом новых процессоров AMD Ryzen 3 3100 и 3300X, представленных сегодня, AMD поделилась подробностями о пяти материнских платах B550: Asus ROG Strix B550-E Gaming, ASRock B550 Taichi, Gigabyte B550 Aorus Master, MSI MPG B550 Gaming Pro Carbon WiFi и Biostar Racing B550 GTQ.

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Это лучшие материнские платы соответствующих производителей в линейке B550. Они поставляются с очень продуманными подсистемами подачи питания, высококачественными аудио решениями, двумя или тремя портами PCIe x16 каждый, несколькими слотами M.2 и всеми блестящими деталями и качеством RGB, которые вы когда-либо хотели.

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Новый чипсет B550 великолепен тем, что он не только выводит PCIe 4.0 на средний уровень, он также добавляет поддержку нескольких графических процессоров для платформы AMD среднего уровня и будет совместим с процессорами на базе Ryzen 4000 Zen 3, которые пока будет объявлено. Тем, кто не любит шумные системы, также будет приятно узнать, что чипсетам B550 не требуется вентилятор на материнской плате. Благодаря всем этим функциям эта платформа будет отличаться от X570 для большинства. 

ASRock B550 Taichi

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Asus ROG Strix B550-E Gaming

Gigabyte B550 Aorus Master

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MSI MPG B550 Gaming Pro Carbon WiFi

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Biostar Racing B550 GTQ

 По словам AMD, в разработке находится более 60 материнских плат B550. Материнские платы B550 появятся в продаже 16 июня по цене $ 100. Однако за платы, изображенные выше, стоит заплатить больше за их дополнительные флагманские функции.

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Теги

b550 asrock b550 taichi asus rog strix b550-e gaming biostar racing b550 gtq gigabyte b550 aorus master msi mpg b550 gaming pro carbon wifi
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indieeugene
13:31
Я не буду никакого припоя добавлять, воткну в родной. Нормально, чтобы работало, я буду паять для себя. Это будет видно конечно.
Представлены флагманские материнские платы B550 для AM4 - топовые решения за скромную стоимость с обещанной поддержкой Ryzen 4000
Saint_Diver
13:30
Производители матерей выпустят
Процессоры серии Ryzen 4000 не будут работать на материнских платах X470, B450 и X370 чипсетов
OgoGoLog
13:29
Ага, только в будущий потенциальный AM5 опять смогут влезть 3-4 поколения процессоров, а LGA 1200 превратится LGA 1201 или LGA 1200 V2 за один год.
Процессоры серии Ryzen 4000 не будут работать на материнских платах X470, B450 и X370 чипсетов
Saint_Diver
13:29
Складывается впечатление, что ты ее слишком много «перекурил»
Процессоры серии Ryzen 4000 не будут работать на материнских платах X470, B450 и X370 чипсетов
Jaster
13:29
Не ту формулу скопировал.. :)
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в игре Gears 5
MriS
13:29
Хз, биос может не влез на флешку или другие программные трудности. У x570 поддержки Zen нет.
Представлены флагманские материнские платы B550 для AM4 - топовые решения за скромную стоимость с обещанной поддержкой Ryzen 4000
John Shepard
13:28
без флюса? это что за пайка такая? да еще и бессвинец. там даже слепой увидит вмешательство. А потом будут разбираться, посмотрят маркировку - а не та. Сервисники ведь не один год на этой планете жив...
Представлены флагманские материнские платы B550 для AM4 - топовые решения за скромную стоимость с обещанной поддержкой Ryzen 4000
mimigen
13:28
Вам нужно почаще смотреть в зеркало. В чужом глазу щепа заметна лучше, чем полено в своем. И помним, что я читаю все сообщения. И удаляю токсичные и недопустимые тоже я. И спор о том, кто из фанатов ...
Выход процессоров Ryzen стал ключом к переходу AMD на безубыточность
Saint_Diver
13:28
Не забудь для В450 оставить R9 3900X/3950X ;)
Процессоры серии Ryzen 4000 не будут работать на материнских платах X470, B450 и X370 чипсетов
E1nher1
13:28
Так один новых мамок любит, а другой старых :( Тут скорей противоположности.
Представлены флагманские материнские платы B550 для AM4 - топовые решения за скромную стоимость с обещанной поддержкой Ryzen 4000
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