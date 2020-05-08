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Наряду с анонсом новых процессоров AMD Ryzen 3 3100 и 3300X, представленных сегодня, AMD поделилась подробностями о пяти материнских платах B550: Asus ROG Strix B550-E Gaming, ASRock B550 Taichi, Gigabyte B550 Aorus Master, MSI MPG B550 Gaming Pro Carbon WiFi и Biostar Racing B550 GTQ.

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Это лучшие материнские платы соответствующих производителей в линейке B550. Они поставляются с очень продуманными подсистемами подачи питания, высококачественными аудио решениями, двумя или тремя портами PCIe x16 каждый, несколькими слотами M.2 и всеми блестящими деталями и качеством RGB, которые вы когда-либо хотели.

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Новый чипсет B550 великолепен тем, что он не только выводит PCIe 4.0 на средний уровень, он также добавляет поддержку нескольких графических процессоров для платформы AMD среднего уровня и будет совместим с процессорами на базе Ryzen 4000 Zen 3, которые пока будет объявлено. Тем, кто не любит шумные системы, также будет приятно узнать, что чипсетам B550 не требуется вентилятор на материнской плате. Благодаря всем этим функциям эта платформа будет отличаться от X570 для большинства.