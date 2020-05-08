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AMD раскрыла больше информации о бюджетном чипсете B550 сегодня. При этом производитель микросхем подтвердил, что когда появятся его процессоры на основе микроархитектуры Zen 3, они будут 100% работать на материнских платах X570 и B550 после простого обновления BIOS.

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Чипсет B550 станет для потребителей самым дешевым билетом в PCIe 4.0 и поддержку процессоров Ryzen 4000. Материнские платы обеспечат функциональность PCIe 4.0 там, где она важнее всего, в основном слотам PCIe и M.2. Современные настольные процессоры AMD Ryzen серии 3000 обеспечивают до 20 используемых линий PCIe 4.0 (16 для графического процессора и четыре для NVMe), поэтому они могут напрямую подключаться к слотам PCIe и M.2 на материнских платах B550.

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Чипсет B550 также поддерживает конфигурации с двумя графическими процессорами, что ранее было ограничено материнскими платами AMD X470 и X570.

Что касается поддержки процессоров, то оба чипсета X570 и B550 будут поддерживать процессоры следующего поколения AMD Zen 3, которые могут появиться примерно в августе или сентябре. В отличие от этого, материнские платы B550 не поддерживают чипы AMD за пределами семейства настольных компьютеров серии Ryzen 3000. Более ранние процессоры AMD, включая APU серии Ryzen 3000 (под кодовым названием Picasso), не будут работать на материнских платах B550. AMD винит в ограниченной обратной совместимости ограниченность памяти микросхемы BIOS.

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Для материнских плат B550 поставщики могут решить проблему обратной совместимости, используя более объемный чип BIOS; хотя, это также увеличило бы общую цену материнской платы. В противном случае, производители могли бы выпустить отдельную серию пересмотренных материнских плат серии B550 с более объемными микросхемами BIOS для восстановления поддержки старых процессоров Ryzen.

AMD может похвастаться тем, что в разработке находится более 60 различных материнских плат B550. Если не считать каких-либо неудач, материнские платы B550 появятся на полках 16 июня, а цены начинаются со 100 долларов.