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Известнейший зарубежный "железный" блогер Линус Себастьян рассмотрел весьма необычную материнскую плату Intel B150 от китайского производителя материнских плат Zeal-All. ZA-SK1050, выполненная на LGA1511 от Intel, имеет встроенную в основную плату GeForce GTX 1050 Ti.

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Размеры ZA-SK1050 составляют 235 x 197,5 мм, поэтому она не относится к какому-либо из стандартных форм-факторов. Ее можно классифицировать, как что-то среднее между FlexATX и microATX.

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Zeal-All построил материнскую плату на базе бюджетного чипсета Intel B150 и разъема LGA1151. Следовательно, он может поддерживать процессоры Core 6-го и 7-го поколения, принадлежащие к семействам Skylake и Kaby Lake соответственно. Стоит отметить, что плата не имеет разъема дополнительного питания процессора. Данный данное "чудо китайской техники" питается от 19 вольт.

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Материнская плата имеет четыре порта SATA III. Любопытно, что два из них расположены на задней панели. Есть интерфейс mSATA . Кроме того, материнская плата имеет порт mPCIe. Оставшийся набор разъемов включает в себя два разъема USB 2.0, один разъем USB 3.0, четыре 4-pin разъема для вентиляторов, два разъема LVDS, два разъема SATA, порт LPC (который выглядит как порт HDMI), разъем под наушники и все по стандарту.

На задней панели материнской платы расположена кнопка CMOS, один порт HDMI, который выводит изображения с разрешением до 1440p, четыре порта USB 3.0 и один разъем JSATA. Порт Gigabit Ethernet основан на Ethernet-контроллере Realtek RTL8111E. Аудиокодек ALC662 также от Realtek и оснащен двумя 3,5-мм аудиоразъемами.

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ZA-SK1050 поддерживает различные типы аппаратного мониторинга, такие как управление температурой, напряжением и энергопотреблением системы. Список поддерживаемых операционных систем состоит из Windows 7, Windows 8 и Windows 10.





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Zeal-All продает материнскую плату ZA-SK1050 на Alibaba по цене от 345 до 365 долларов. Всем известно, что материнские платы B150 очень трудно найти в настоящее время. Но когда были доступны материнские платы, основанные на чипсете B150, их цена варьировалась от 50 до 150 долларов. Самая дешевая GeForce GTX 1050 Ti на рынке стоит от 150 долларов. Материнская плата B150 и комбинация GeForce GTX 1050 Ti обойдутся вам в 200 долларов, что намного дешевле, чем использование платы Zeal-All.