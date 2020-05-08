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Праздник геймера - в Epic Games Store и на Humble Bundle (для Steam) началась бесплатная раздача нетипичных игр - сервисы дарят стратегию и головоломку

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Весна 2020 - время по-настоящему праздничное для геймеров. Если собрать все те игры, которые мы успели добавить в свои библиотеки, то их количество уйдет далеко за сотню. И вот опять начинается очередная раздача игр от Epic Games Store и на Humble Bundle (для Steam). Согласитесь, игры никогда еще не доставались нам так просто и брать их стало уже совсем лениво. Но я считаю, что надо брать, пока дают. И если вы читаете данную новость, то вы, судя по всему, такого же мнения. Что же, тогда давайте перестанем тянуть уж столь затянувшееся вступление и перейдем непосредственно к раздачам игр.

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И сегодня на халяву нам стали доступны две очередные игры.

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В Epic Games Store в рамках еженедельной раздачи игр стала доступна Death Coming - игра-головоломка, выполненная в 2D. Особенностью игры является наличие черного юмора и уровней в стиле "убей всех". Игра на самом деле на любителя и вряд ли вы ее запустите, если не увлекаетесь головоломками.

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А сайт Humble Bundle прямо сейчас раздает весьма редкого гостя у сегодняшних геймеров - стратегию. Ashes of the Singularity: Escalation. Стратегия не самая выдающаяся, обычная RTS. Как бесплатную игру почему бы и не взять, если в наше время PC-геймеры еще не совсем избалованы халявой.

Также все еще продолжается бесплатная раздача и других игр для Steam. Если вы по каким-то причинам пропустили данную информацию о раздаче, то советую ознакомиться. 

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