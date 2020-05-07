Энтузиасты поделились методом извлечения золота из старых процессоров - возвращение золотой лихорадки
По утверждениям некоторых сайтов, содержание золота в некоторых моделях процессоров достигает 1 грамма. И теоретически есть возможность добывать золото из старых списанных процессоров и обогащаться за счет этого. Но перед началом "золотой лихорадки" стоит ознакомиться с экспериментом, проводимым энтузиастом из США, в котором он попытался добыть при помощи химических реагентов золото из процессоров Intel Pentium Pro.
реклама
Перед началом своего эксперимента, энтузиаст предупредил пользователей о том, что не стоит пытаться повторять действия описанные в статье, если человек не имеет опыта и необходимых средств защиты.
рекламаХимические вещества, необходимые для извлечения золота, являются высокотоксичными и создают многочисленные риски для здоровья, поэтому с ними следует обращаться осторожно в хорошо проветриваемом помещении, предпочтительно на открытом воздухе, чтобы избежать травм. Необходимое оборудование для обеспечения безопасности заключается в наличии следующих средств защиты:
- Респиратор: необходим для предотвращения вдыхания химических паров.
- Резиновые перчатки: необходимы для предотвращения химического контакта с кожей.
Реагенты для извлечения золота первым способом:
- Концентрированная соляная кислота
- 3% перекись водорода
- Clorox Bleach
- Метабисульфит натрия
рекламаРеагенты для извлечения золота вторым способом:
- Концентрированная соляная кислота
- 3% перекись водорода
- Азотная кислота
- Мочевина (Необязательно, но рекомендуется.)
- Метабисульфит натрия
Но, к сожалению, энтузиаст в своей статье пока что лишь поместил оба процессора в раствор соляной кислоты и перекиси водорода в пропорции 2 к 1. На этом его статья подошла к концу и выводы он пообещал сделать во второй части статьи, так как химическая реакция будет продолжаться от суток до двух недель.
реклама
Поэтому стоит ждать продолжения материалов о новой золотой лихорадке.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила