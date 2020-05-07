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По утверждениям некоторых сайтов, содержание золота в некоторых моделях процессоров достигает 1 грамма. И теоретически есть возможность добывать золото из старых списанных процессоров и обогащаться за счет этого. Но перед началом "золотой лихорадки" стоит ознакомиться с экспериментом, проводимым энтузиастом из США, в котором он попытался добыть при помощи химических реагентов золото из процессоров Intel Pentium Pro.

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Перед началом своего эксперимента, энтузиаст предупредил пользователей о том, что не стоит пытаться повторять действия описанные в статье, если человек не имеет опыта и необходимых средств защиты.

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Респиратор: необходим для предотвращения вдыхания химических паров.

Резиновые перчатки: необходимы для предотвращения химического контакта с кожей.

Химические вещества, необходимые для извлечения золота, являются высокотоксичными и создают многочисленные риски для здоровья, поэтому с ними следует обращаться осторожно в хорошо проветриваемом помещении, предпочтительно на открытом воздухе, чтобы избежать травм. Необходимое оборудование для обеспечения безопасности заключается в наличии следующих средств защиты:

Реагенты для извлечения золота первым способом:

Концентрированная соляная кислота

3% перекись водорода

Clorox Bleach

Метабисульфит натрия

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Концентрированная соляная кислота

3% перекись водорода

Азотная кислота

Мочевина (Необязательно, но рекомендуется.)

Метабисульфит натрия

Реагенты для извлечения золота вторым способом:

Но, к сожалению, энтузиаст в своей статье пока что лишь поместил оба процессора в раствор соляной кислоты и перекиси водорода в пропорции 2 к 1. На этом его статья подошла к концу и выводы он пообещал сделать во второй части статьи, так как химическая реакция будет продолжаться от суток до двух недель.

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Поэтому стоит ждать продолжения материалов о новой золотой лихорадке.