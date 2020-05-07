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На прошлой неделе Intel наконец-то анонсировала свои долгожданные процессоры 10-го поколения Comet Lake-S для настольных ПК . Хотя вы не можете предварительно заказать процессоры , материнские платы Z490 уже готовы к предварительному заказу.

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Различные ритейлеры по всему миру начинают выставлять свои предложения материнских плат Z490. Среди крупнейших ритейлеров в США Newegg уже перечислил в общей сложности 40 плат Z490 от таких компаний, как Asus, ASRock, MSI и Gigabyte, а Amazon также начала добавлять материнские платы на основе LGA1200 в свой арсенал.

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Цены на платы варьируются от 150 долларов за самую дешевую из предлагаемых материнских плат до примерно 200 долларов за платы среднего уровня. Вы также можете потратить более $ 700 на лучшие материнские платы из серии Z490, выполненные в форм-факторе E-ATX, имеющие водоблоки и мощнейшие подсистемы питания для максимального разгона процессоров.

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Материнские платы Z490 будут выпущены 20 мая с процессорами Intel Comet Lake-S для настольных ПК. Однако, как бы заманчиво не было на выходе купить новую материнскую плату в паре с процессором, рекомендуется дождаться официального тестирования новой линейки от Intel.