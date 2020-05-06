Праздник геймера - в Steam стартовала бесплатная раздача стартового набора для EVE Online, посвященного 17-летней годовщине онлайн-игры
В Steam вновь стартовала бесплатная раздача очередной игры. На этот раз Steam раздает весьма уникальный продукт - стартовый комплект дополнений, посвященный 17-летию игры, для культовой MMO - EVE Online.
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EVE Online - это MMORPG-песочница, действия которой происходят в фантастической галактике. Войдите в «Новый Эдем», галактику, расположенную в дальних уголках Вселенной и содержащую более 7200 созвездий для исследования. Вселенная игры - просто космос, который огромен и великолепен.
рекламаВам предстоит выбрать из множества звездных кораблей от школьных автобусов до небольших городов. Создайте свое собственное место в галактике, играя в PVP, занимаясь торговлей, промышляя пиратством, политикой, производством или шпионажем. В этой MMO нет правильного стиля прохождения. Все решения в EVE Online принимаются игроками. Экономика зависит от спроса и предложения игроков, что позволяет опытным предпринимателям манипулировать рынками и создавать свои монополии. Или выберите вступление в корпорацию (гильдию), которая будет работать в выбранной вами отрасли.
Управляйте шахтерским кораблем и разбивайте астероиды для получения ценных ресурсов или участвуйте в эпических войнах, где тысячи кораблей сражаются в звездных системах на краю цивилизации. Законы и правила разрабатываются и регулируются игроками. Мошенничество, пиратство и рэкет - все это сложные части игры.
рекламаРаздача игры закончится уже 7 мая в 20:00 по Москве.
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