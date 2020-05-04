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Праздник геймера - в Steam стартовала бесплатная раздача спортивной игры PES 2020 Lite

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В Steam стартовала бесплатная раздача PES 2020 Lite. Вам достаточно просто добавить игру на свой аккаунт Steam и этот симулятор футболиста станет привязанным к вашей библиотеке.

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Игровой процесс

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Геймплей фантастический, это действительно то главное, в чем игра превосходит FIFA. Матчи выглядит намного реалистичнее, движение игрока, движение мяча, скорость игры, происходящее на поле и многое другое. Все это выполнено намного реалистичней, чем в FIFA.

Графика

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Это интересно, потому что трава, мячик и отсканированные лица выглядят абсолютно идеально, это действительно потрясающе, но не отсканированные лица или лица, созданные пользователем, выглядят более фальшивыми и «пластиковыми». Разница между отсканированными и не отсканированными лицами футболистов просто огромна.

Вердикт

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PES 2020 - действительно отличная игра, у нее есть некоторые проблемы, но в игровом процессе она просто намного лучше, чем что-либо еще на рынке. PES 2020 - это достойный спортивный симулятор футбола с передовой графикой и захватывающим геймплеем.

Даже если вы не являетесь фанатом данной серии игр, не смотрите футбол и вообще никогда в жизни мяч не пинали, то лишняя игра на аккаунте Steam еще никому не повредила. Стоит также отметить, что lite версия PES 2020 дает вам возможность точно также играть в одиночную игру. Вы будете лишь ограничены отсутствием сетевой игры и некоторых дополнительных функций.

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