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Вскоре AMD выпустит настоящего "убийцу" в бюджетном сегменте - Ryzen 3 3100 , четырехъядерный процессор стоимостью 99 долларов, основанный на архитектуре Zen 2 последнего поколения. Это настоящий подарок для геймеров, ведь пропуск в Zen 2 еще никогда не был таким дешевым. Ryzen 3 3100 обещает быть по-настоящему народным геймерским процессором, если типичный разгон его будет составлять 4.6 Ггц по всем ядрам.

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Пользователь Twitter опубликовал скриншот, демонстрирующий разгон Ryzen 3 3100 до частоты 4.6 ГГц по всем ядрам.

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Для справки: 4-ядерный / 8-поточный чип имеет базовую тактовую частоту 3,6 ГГц и турбобуст до 3,9 ГГц при стандартных настройках. Он также имеет 16 МБ кэш-памяти L3, 65 Вт TDP и обладает такими же архитектурными достоинствами, что и другие процессоры Zen 2, включая поддержку PCIe 4.0 в сочетании с X570 или будущей материнской платой B550.

Тем не менее, комбинация процессора 3100 по цене около 99 долларов США и бюджетной материнской платы B550 стала еще более заманчивой, предполагая что вы отлично разбираетесь в разгоне.

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Что касается записи Geekbench 5, то в списке указывается, что 4,6 ГГц ОС была достигнута на материнской плате ASRock X570 Pro4. Однако @_rogame также недавно опубликовал запись, где Ryzen 3 3100 работает на частоте 4,5 ГГц на материнской плате Asus TUF B450M-Pro Gaming.