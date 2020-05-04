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Новый iPhone SE - это одно из самых впечатляющих устройств, выпущенных Apple. По сути, вы получаете флагманское устройство за полцены по сравнению с другими флагманами, доступными на рынке. Недавно мы говорили о том, что iPhone SE на самом деле быстрее, чем большинство устройств Android. Согласно тестам CPU и GPU, устройство в одиночку превзошло Galaxy S20 Ultra и Google Pixel 4, телефоны, которые стоят намного дороже, чем iPhone SE.

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Но как насчет сравнения новинки с чем-то, что находится в одной ценовой категории? Например, с Google Pixel 4a, более доступной версией смартфона от Google, которую предполагается выпустить в конце этого месяца . Причина, по которой это сравнение важно, состоит в том, что оба устройства будут оценены в одном и том же диапазоне, и оба будут ориентированы на одну и ту же аудиторию. Итак, что делает iPhone SE таким привлекательным вариантом?

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Почему iPhone SE является лучшим телефоном? Давайте просто посмотрим на некоторые тесты устройства по сравнению с гораздо более дорогими телефонами, такими как Galaxy S20 Ultra и Google Pixel 4. Тесты получены от AnandTech , и они ясно демонстрируют, что iPhone SE - настоящий убийца флагманов.

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iPhone SE также лидирует в плане графики, результаты тестирования были приведены ниже.

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Очевидно, что iPhone SE намного опережает конкурентов, так что в отношении тестов Google Pixel 4a почти невозможно превзойти iPhone SE.

На бумаге оба устройства могут показаться поразительно похожими. Существует высокая вероятность того, что люди предпочтут Google Pixel 4a, а не iPhone SE, в зависимости от его внешнего вида. Однако, что делает iPhone SE таким особенным, так это процессор A13. Тот же самый чип встречается в устройствах серии iPhone 11.

Если вы ищете хороший телефон, который может работать в течение нескольких лет, то нет лучшего варианта, чем iPhone SE, особенно если у вас ограниченный бюджет и вы не хотите купить телефон за 1000 долларов.



