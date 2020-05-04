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Смартфон за 1000$ проиграл смартфону за 200$ в игровых бенчмарках - Galaxy S20 Plus на базе Exynos 990 не справляется с Xiaomi Redmi Note 8 Pro

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Redmi Note 8 Pro оснащен процессором Helio G90T от MediaTek, который по нескольким показателям превосходит Snapdragon 720. Тем не менее, Chong Liu демонстрирует видео, в котором даже Galaxy S20 Plus 'Exynos 990 недостаточно для того, чтобы "обогнать" в играх среднебюджетный смартфон от Xiaomi.

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На видео, представленном ниже, видно, что Galaxy S20 Plus изо всех сил пытается сравниться с Redmi Note 8 Pro. После 10-минутного тестирования обоих смартфонов в PUBG Mobile производительность Galaxy S20 Plus упала до 50FPS, а через 20 минут производительность упала до 40FPS.Exynos 990 просто не может поддерживать свою заявленную производительность в течение долгого времени из-за предельно высоких температур.

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Неприятным является тот факт, что Galaxy S20 Plus стоит более чем в пять раз дороже, чем Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Существует вероятность того, что корейский гигант уже пытается исправить ситуацию новым Exynos 1000, который может быть оснащено графическим процессором AMD RDNA.

Согласно свежим результатам бенчмаркинга, графический процессор будущего SoC легко обгоняет Adreno 650 со Snapdragon 865 , показывая, что лучший процессор от Samsung еще не был представлен.

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