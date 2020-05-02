COVID: The Outbreak - скоро будет выпущена первая игра про коронавирус
Многие компания стремятся к получению сверхприбыли и пытаются прославиться благодаря новаторским идеям и злободневным темам. К сожалению, COVID: The Outbreak - это лишь игра на злобу дня, полностью авторскими и новаторскими идеями игра похвастать не может. Нас всех ожидает очередной клон Plague Inc, который не повторит успеха оригинала, но, вероятно, сможет "хайпить" первые недели своей "жизни". Но это лишь с одной стороны. Так как новинка обещает нести образовательный характер и просвещать игроков об опасности нынешней пандемии.
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Игра будет обладать следующими особенностями:
рекламаКонтроль за пандемией - вам придется давать советы миру, как пережить коронавирус.
Введение чрезвычайных ситуаций - закрывайте границы стран и назначайте карантины.
рекламаПроведение исследований - исследуйте методы борьбы с коронавирусом.
Абсолютная непредсказуемость событий - вам придется справляться с фейковыми новостями, контролировать запасы продовольствия, вести массовую пропаганду, направленную на борьбу с коронавирусом.
рекламаСтроительство стратегически важных объектов - вам придется строить госпитали,КПП, лаборатории, возводить новые полицейские участки и
Специальный режим Games Beyond - узнайте, как работает коронавирус, что вы можете сделать, если вы заразились, и почему важно соблюдать карантин.
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Но никакие положительные аспекты данной игры не скроют факта того, что разработчик пытается создать очередную вирусную игру с единственной целью - продать максимальное количество копий игры на момент ее выхода.
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