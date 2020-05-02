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COVID: The Outbreak - скоро будет выпущена первая игра про коронавирус

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Многие компания стремятся к получению сверхприбыли и пытаются прославиться благодаря новаторским идеям и злободневным темам. К сожалению, COVID: The Outbreak - это лишь игра на злобу дня, полностью авторскими и новаторскими идеями игра похвастать не может. Нас всех ожидает очередной клон Plague Inc, который не повторит успеха оригинала, но, вероятно, сможет "хайпить" первые недели своей "жизни". Но это лишь с одной стороны. Так как новинка обещает нести образовательный характер и просвещать игроков об опасности нынешней пандемии.

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Игра будет обладать следующими особенностями:

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Контроль за пандемией - вам придется давать советы миру, как пережить коронавирус.

Введение чрезвычайных ситуаций - закрывайте границы стран и назначайте карантины.

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Проведение исследований - исследуйте методы борьбы с коронавирусом.

Абсолютная непредсказуемость событий - вам придется справляться с фейковыми новостями, контролировать запасы продовольствия, вести массовую пропаганду, направленную на борьбу с коронавирусом.

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Строительство стратегически важных объектов - вам придется строить госпитали,КПП, лаборатории, возводить новые полицейские участки и

Специальный режим Games Beyond - узнайте, как работает коронавирус, что вы можете сделать, если вы заразились, и почему важно соблюдать карантин. 

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Но никакие положительные аспекты данной игры не скроют факта того, что разработчик пытается создать очередную вирусную игру с единственной целью - продать максимальное количество копий игры на момент ее выхода.

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Алексей Румянцев
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так эти продажи не влияют на общую картину продаж, того же ОЕМ сектора
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buldozerbul
11:09
Лучше сделали бы игру где злобный вирус пытаеться захватиь мир но тут появляется супергерой и мочит его из плазменной пушки с антисептиком🙂
COVID: The Outbreak - скоро будет выпущена первая игра про коронавирус
corsi
11:09
И при заказе тебе следует полагаться на "добросовестность" продавца, что он посмотрит, АЕ или AF там и положит нужный? Во многих магазинах вообще не заморачиваются, на примере 1600 - стоит AE/AF, како...
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Бартоломью
11:07
склейки, с производительностью ивбриджа на одно ядро это прогресс? это регресс!
Компания AMD была основана 51 год назад
Exel Benchmark
11:05
Которого у тебя нет. Лошара
Выясняем целесообразность переплаты за лишние ядра - игровое тестирование процессоров Ryzen 3600X, 3700X и 3900X от hardwaretimes
warmuza
11:05
Значит, бери эту, 1600 не бох весть какие деньги.
Обзор комплекта вентиляторов AeroCool Astro 24
Mitra33
11:05
А я готовлю карту, производительность которой в 10 раз больше 33380TI.
Intel готовит видеокарту, теоретическая производительность которой в 3 раза выше, чем у GeForce RTX 2080 Ti
GlamOtrip
11:05
Сколько лет ребёнку, который написал эту новость? Если больше 7 - то родители должны принять меры, налицо отставание в развитии.
Компания AMD была основана 51 год назад
warmuza
11:04
А вот эти процессоры, которые в розничных магазинах покупают - это тоже в результате шантажа и угроз?
Компания AMD была основана 51 год назад
Александр Космосов
11:03
Покупаете к 760 монитор её же возраста за копейки 5:4 1280х1024 Full HD и играете спокойно во всё это на высоких или даже на ультра с играбельным FPS. Вот такой лайф хак. Сам играю так в Батлу 5 на ул...
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