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Многие компания стремятся к получению сверхприбыли и пытаются прославиться благодаря новаторским идеям и злободневным темам. К сожалению, COVID: The Outbreak - это лишь игра на злобу дня, полностью авторскими и новаторскими идеями игра похвастать не может. Нас всех ожидает очередной клон Plague Inc, который не повторит успеха оригинала, но, вероятно, сможет "хайпить" первые недели своей "жизни". Но это лишь с одной стороны. Так как новинка обещает нести образовательный характер и просвещать игроков об опасности нынешней пандемии.

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Игра будет обладать следующими особенностями:

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Контроль за пандемией - вам придется давать советы миру, как пережить коронавирус.

Введение чрезвычайных ситуаций - закрывайте границы стран и назначайте карантины.

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Проведение исследований - исследуйте методы борьбы с коронавирусом.

Абсолютная непредсказуемость событий - вам придется справляться с фейковыми новостями, контролировать запасы продовольствия, вести массовую пропаганду, направленную на борьбу с коронавирусом.

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Строительство стратегически важных объектов - вам придется строить госпитали,КПП, лаборатории, возводить новые полицейские участки и

Специальный режим Games Beyond - узнайте, как работает коронавирус, что вы можете сделать, если вы заразились, и почему важно соблюдать карантин.

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Но никакие положительные аспекты данной игры не скроют факта того, что разработчик пытается создать очередную вирусную игру с единственной целью - продать максимальное количество копий игры на момент ее выхода.