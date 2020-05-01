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Юксел Темис, будучи ученым, смог совместить свое хобби и работу, собрав из конструктора Lego электронный микроскоп на Raspberry Pi. Микроскоп мало того, что оказался рабочим, он еще и пригодился в лабораториях IBM.

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Юксел Темис, ученый из IBM, поделился, что микроскопы в их лабораториях давали плохое изображение и он решил соорудить свой микроскоп из конструктора Lego, способный делать качественные снимки совсем микроскопических объектов, таких как чипы, размером в 10 микрометров.

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Микроскоп состоит из простейшего одноплатного компьютера Raspberry Pi, 8-мегапиксельной камеры, оптической линзы и кубиков Lego. Особой составляющей этого микроскопа является Arduino - аппаратно-программная система, служащая для конструирования простой робототехники. В данном случае Arduino позволяет регулировать интенсивность освещения. Но, как заверяет Юксел Темис, можно обойтись и без Arduino.

Такой же микроскоп при желании может собрать любой энтузиаст. Видео со сборкой такого микроскопа уже есть на YouTube.

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Но стоит отметить, что сборка такого устройства - удовольствие не из дешевых. Такой полноценный микроскоп вам обойдется в целых 300 долларов, что сопоставимо с ценой неплохой видеокарты или процессора.