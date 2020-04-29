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Наблюдая прямой эфир от Ubisoft с созданием будущего тизера игры, были сделаны выводы о будущей историчности Assassin's Creed, временной эпохе и локациях. Что же, давайте проведем аналитику, чтобы узнать, что же нас ждет в будущей игре от Ubisoft.

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Нас с одной стороны ждут холодные северные воды и ледники, что как бы косвенно намекает на эпоху викингов. С другой же стороны, на изображении присутствует замок, характерный для Западной Европы и напоминающий типичную для Англии цитадель. Но это далее шикарная цитадель трансформируется в разоренное аббатство.На переднем же плане раскинулась битва. Чешуйчатый доспех говорит нам явно об эпохе средневековья, а воины напоминают морских налетчиков.

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На изображении воин Каролингов. Похоже, что художник рисовал одного из налетчиков ссылаясь на эту картинку.

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Скорее всего нас ждут морские сражения, а главный герой игры должен побывать на берегах Англии, что является неоспоримой классикой жанра для историчных игр об эпохе викингов. Но все может быть иначе, так как Assassin's Creed никогда не была исторически достоверной игрой. Но на совсем небольшую долю историчности небольшая надежда так или иначе присутствует, так как замок на заднем фоне скорее всего создается по реальным фотографиям. Но найти прототип этого замка в интернете так и не удалось.

Но и какая же игра о норманах без набегов на монастыри с последующими разграблением и разбоем? Было бы очень странно, если бы в игре о морских налетчиках от Ubisoft отсутствовал такой важный аспект игры.

Судя по всему, события перенесут нас приблизительно в 9 век, нам предстоит разорять аббатства вместе с отважными скандинавскими мореплавателями. Либо же противостоять им, ведь главный герой игры пока что остается инкогнито. Но по его силуэту можно сказать, что он явно крупных размеров и экипирован в несуществующие доспехи в стиле AC.

На этот раз элементы "эталонных доспехов" состоят из меха, ткани и кожи.

Вооружен же ассасин будет секирой. Скрытых клинков не ожидается. И да, он будет бородат и брутален.