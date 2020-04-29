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Серия игр "Ведьмак" позиционирует себя как RPG для взрослой аудитории с определенной долей пикантных моментов, обилием нецензурной брани и наличием настоящей "кровавой бани". Но вы, возможно, заметили, что за всю серию игр Геральт и его дочь Цирилла никогда не обнажались полностью, что не скажешь о колдуньях Йеннифэр из Венгерберга и Трисс Меригольд. Разработчик CD Projekt RED уже говорил о том, почему это так, и, похоже, это связано с рекомендациями некоторых стран в отношении рейтингов на игровых приставках.

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Дизайнер квестов CD Projekt RED Филипп Вебер заявил, что Геральт из Ривии никогда не был показан полностью голым из-за того, что тогда игра бы была запрещена в ряде стран, на рынке которых можно было бы теоретически реализовать игру.

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Важным фактором в оценке возрастного рейтинга игры является сама возможность играть за обнаженного персонажа. Так возрастной рейтинг Германии, например, оберегает психическое здоровье молодых людей, которое защищено на законодательном уровне.

Даже в наготе в компьютерных играх есть определенные рамки и ограничения. Поэтому мы так и не увидели обнаженных Геральта или его дочь Цири. Но все могло бы быть иначе, если бы Цири не выступала в "Ведьмак 3: Дикая Охота" игровым персонажем.