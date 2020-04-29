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Только старшие видеокарты AMD с архитектурой RDNA 2 будут поддерживать трассировку лучей на аппаратном уровне

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К сожалению, не все будущие видеокарты от AMD получат поддержку аппаратной трассировки лучей. Миссии младших и старших видеокарт с архитектурой RDNA 2 будут отличаться. Флагманские решения будут призваны конкурировать с видеокартами RTX, а младшие видеокарты будут предоставлять лучшее соотношение между производительностью и потреблением.

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Судя по всему, AMD подготовит как минимум три разных графических процессора RDNA 2 для своей линейки видеокарт Navi 2X. Они предположительно будут включать следующие решения, о которых уже ранее говорилось: AMD Navi 23, AMD Navi 22, AMD Navi 21.

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Площади кристаллов этих видеокарт будут следующих размеров: 505 мм2, 340 мм2, 240 мм2 соответственно.

Утверждается, что графические процессоры AMD RDNA 2 действительно будут использоваться аппаратную трассировку лучей в видеокартах высокого класса. Бюджетные же модели видеокарт будут конкурировать с серией Geforce 16, предлагая более выгодное соотношение энергопотребления и производительности.

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AMD объявила, что ее графические процессоры RDNA 2 обеспечат такой же большой скачок в производительности по сравнению с RDNA первого поколения, как тот, который AMD совершила со своими Zen2 процессорами в сравнении с Zen. Также AMD пообещала, что ее новая архитектура будет на 50% производительней на ватт, чем ее предшественник - RDNA первого поколения.

Будущие флагманские "красные" видеокарты должны стать революционным и ультимативным решением для 4K PC-гейминга.

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ZrZ
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15:59
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