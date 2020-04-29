Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

К сожалению, не все будущие видеокарты от AMD получат поддержку аппаратной трассировки лучей. Миссии младших и старших видеокарт с архитектурой RDNA 2 будут отличаться. Флагманские решения будут призваны конкурировать с видеокартами RTX, а младшие видеокарты будут предоставлять лучшее соотношение между производительностью и потреблением.

реклама

Судя по всему, AMD подготовит как минимум три разных графических процессора RDNA 2 для своей линейки видеокарт Navi 2X. Они предположительно будут включать следующие решения, о которых уже ранее говорилось: AMD Navi 23, AMD Navi 22, AMD Navi 21.

реклама

Площади кристаллов этих видеокарт будут следующих размеров: 505 мм, 340 мм, 240 ммсоответственно.

Утверждается, что графические процессоры AMD RDNA 2 действительно будут использоваться аппаратную трассировку лучей в видеокартах высокого класса. Бюджетные же модели видеокарт будут конкурировать с серией Geforce 16, предлагая более выгодное соотношение энергопотребления и производительности.

реклама

AMD объявила, что ее графические процессоры RDNA 2 обеспечат такой же большой скачок в производительности по сравнению с RDNA первого поколения, как тот, который AMD совершила со своими Zen2 процессорами в сравнении с Zen. Также AMD пообещала, что ее новая архитектура будет на 50% производительней на ватт, чем ее предшественник - RDNA первого поколения.

Будущие флагманские "красные" видеокарты должны стать революционным и ультимативным решением для 4K PC-гейминга.