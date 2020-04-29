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С прошлого года ходили многочисленные слухи о следующем выпуске AC от Ubisoft, включая «утечки», в которых утверждалось, что игра будет называться Assassin's Creed: Ragnarok. Хотя большинство этих слухов с тех пор было опровергнуто , Джейсон Шрайер из Kotaku утверждал, что получил информацию о том, что название будет посвящено теме викингов.

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Ubisoft еще не официально представила свою следующую игру Assassin's Creed, но анонс может оказаться ближе, чем вы думаете. На самом деле, игра может быть анонсирована уже сегодня, но чуть позже. На прошлой неделе известного отраслевого инсайдера Shinobi спросили, когда будет анонсирована игра, после чего последовал ответ «скоро».

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Инсайдер подтвердил, что вход будущей части Assassin's Creed Kingdom запланирован уже на консолях следующего поколения - Xbox Series X и PlayStation 5. Но вполне возможно, что новую часть Assassin's Creed нельзя будет обозначить, как первую полноценную next gen игру франшизы. Велика вероятность того, что игра выйдет как на консоли нового поколения, так и на консоли текущего поколения (Xbox One и PS4)

Выход новой части серии Assassin's Creed запланирован на 17 ноября 2020 года, такое заявление поступило от Amazon France.