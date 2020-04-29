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И вновь в Steam можно забрать одну отличную игру бесплатно за довольно незамысловатые действия. Инициаторами акции стали Intel и Alienware Arena. Вам надо выполнить всего несколько простых действий, чтобы обзавестись такой отличной игрой как Gato Roboto.

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Gato Roboto

Для того, чтобы стать обладателем игры, вам нужно перейти по ссылке; далее требуется регистрация (абсолютно на любую почту); как только вы зарегистрируетесь, вам будет необходимо дождаться письма на почтовый ящик и перейти по ссылке в этом письме (Activate Accaunt); затем вам придется придумать логин и пароль, а также вбить любое имя/фамилию; теперь можем забрать свой ключ для игры в Steam.

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Отличная игра для начинающих игроков, которые хотят познакомиться с некоторыми основами жанра Metroidvania простым и понятным способом. Gato Roboto представляет из себя простую игру, в которой вы можете получить 2-3 часа удовольствия.

Боссы просты и понятны, и сложность игры на самом деле не бросит вам вызов, даже если вы не ветеран жанра. Темп игры помогает Gato Roboto не задерживать вас в какой-либо одной локации слишком долго, вас будут ждать все новые и новые враги.