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Уже более полутора часов по вине компании Sega отсутствует обещанная бесплатная раздача Total War: SHOGUN 2. Агрессивные пользователи игровой площадки Steam и социальной сети Twitter пишут тысячи негативных комментариев в сторону Sega. Официальный аккаунт Total War в Twitter уже создал пост, где просит прощения у фанатов Total War и игроков.

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Разъяренные пользователи Steam буквально за полтора часа написали более тысячи негативных комментариев под новостью о долгожданной раздаче Total War: SHOGUN 2. Смысл большинства комментариев заключается в том, что Sega окончательно потеряла доверие среди игроков. Игроки чаще всего высказывают мысль о том, что Sega лживая компания, обманувшая свою аудиторию. Но и не обошлось без упоминания того, что Sega не так давно подняла цены на все игры серии Total War и они стали неоправданно дорого стоить.

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В итоге Sega не выдержала столь серьезного числа негативных и публично извинилась перед всеми игроками в своем Twitter от имени аккаунта франшизы Total War.

"Извините все - у нас возникли некоторые задержки в раздаче игры - пожалуйста, потерпите, мы будем держать вас в курсе!"

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В итоге раздача игры все-таки началась и игроки успокоились. Sega в качестве компенсации также сделала большие скидки на все игры серии Total War. Что же, игроки получили обещанную игру, да еще и возможность купить любую игру серии по "вкусной" цене, но Sega на долго запятнала свою репутацию среди тысяч геймеров по всему миру.