Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Пользователи Steam и Twitter написали тысячи гневных комментариев из-за задержки бесплатной раздачи Total War: Shogun 2 - Sega публично извинилась

для раздела Блоги
2
-4000р на RTX 2060 Super в Ситилинке
MSI 2070 - снижение цен несмотря на падение рубля
-14 тр на 2080 Super - цена рухнула на довирусный уровень
2080 Ti - цена упала на порядок
i9 9900 дешевеет, имеет смысл брать
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Уже более полутора часов по вине компании Sega отсутствует обещанная бесплатная раздача Total War: SHOGUN 2. Агрессивные пользователи игровой площадки Steam и социальной сети Twitter пишут тысячи негативных комментариев в сторону Sega. Официальный аккаунт Total War в Twitter уже создал пост, где просит прощения у фанатов Total War и игроков.

реклама

Разъяренные пользователи Steam буквально за полтора часа написали более тысячи негативных комментариев под новостью о долгожданной раздаче Total War: SHOGUN 2. Смысл большинства комментариев заключается в том, что Sega окончательно потеряла доверие среди игроков. Игроки чаще всего высказывают мысль о том, что Sega лживая компания, обманувшая свою аудиторию. Но и не обошлось без упоминания того, что Sega не так давно подняла цены на все игры серии Total War и они стали неоправданно дорого стоить.

реклама

реклама

В итоге Sega не выдержала столь серьезного числа негативных и публично извинилась перед всеми игроками в своем Twitter от имени аккаунта франшизы Total War.

"Извините все - у нас возникли некоторые задержки в раздаче игры - пожалуйста, потерпите, мы будем держать вас в курсе!"

реклама

В итоге раздача игры все-таки началась и игроки успокоились. Sega в качестве компенсации также сделала большие скидки на все игры серии Total War. Что же, игроки получили обещанную игру, да еще и возможность купить любую игру серии по "вкусной" цене, но Sega на долго запятнала свою репутацию среди тысяч геймеров по всему миру.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 XT в связке с процессором Ryzen 5 3600
9
Обзор сервиса ZenMate VPN: принцип работы, преимущества, стоимость и акция (дополнено)
16
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 20 тысяч рублей: апрель 2020
27
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х
170
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: апрель 2020
91
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce RTX 2070 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
42
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 25 тысяч рублей: апрель 2020
26
Ретроклокинг: «Проект36» – практически финал истории
78
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 VS GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
44
В погоне за производительностью: процессоры – апрель 2020
21

Интересные материалы

Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: апрель 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17 апреля 2020 38
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 25 тысяч рублей: апрель 2020
22 апреля 2020 26
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce RTX 2070 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
23 апреля 2020 42
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х
26 апреля 2020 170
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 14 тысяч рублей: апрель 2020
15 апреля 2020 50
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: апрель 2020
24 апреля 2020 91

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ведьмак 3 получил одну из лучших графических модификаций, которая действительно работает, не сказываясь на общей производительности
27
AMD Ryzen 5 3600 превосходит Intel Core i9-9900K в XCOM: Chimera Squad на 30%
110
Бесплатный ключ Paragon Hard Disk Manager 25th Anniversary можно получить на официальном сайте компании
5
Blackview BV9900 Pro с тепловизором доступен по скидке на AliExpress
+
Первые достоверные подробности о сроках выхода и некоторых характеристиках настольных процессоров AMD Ryzen 5000-й серии
39
GeForce GTX 1060 3GB в 2020 году - тестирование популярной видеокарты в 25 актуальных играх от Gecid.com
8
Honor X10 получит 120-Гц дисплей и будет стоить от 280 долларов
1
Стала известна возможная дата и время анонса видеокарт следующего поколения NVIDIA Ampere
9
Xiaomi Redmi Note 8 упал в цене до рекордно низкого уровня
3
Анонсирована оболочка MIUI 12 – список нововведений
2
Intel Core i9-10900K в паре с 4 модулями DDR4-3800 превзошёл AMD Ryzen 9 3950X в бенчмарке 3DMark Time Spy
36
Изображения нескольких системных плат MSI на основе чипсета Z490 стали достоянием общественности
13
Zen 4 и DDR5: определён курс развития настольных процессоров AMD на 2022 год
45
Стоимость Intel Core i7-9700K снизилась до 330 долларов, а Core i5-9600K упал в цене до 190 долларов в магазине Microcenter
12
Alien Blackout раздают бесплатно на Android и iOS
4
У жёстких дисков нашёлся повод подорожать
10
AMD против Intel в 2020-м - выясняем у кого преимущество и изучаем цены и характеристики
10
Трассировка лучей в старых играх становится реальностью – на этот раз новую технологию получила киберпанковая Deus Ex: Human Revolution
11
GPU AMD RDNA 2 с SoC Samsung Exynos станут основой Nintendo Switch следующего поколения
29
Intel Core i7-9700K против AMD Ryzen 7 3700X и AMD Ryzen 7 3800X в масштабном тестировании от Hardware Times
11

Популярные статьи

S.T.A.L.K.E.R. 2: фанаты игры разоблачили студию, единственный официальный скриншот оказался фейком
65
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 20 тысяч рублей: апрель 2020
27
Выбираем видеокарту для себя – наиболее интересные видеокарты весны 2020 года для настоящих геймеров
51
Система на Ryzen Threadripper 3970X – отчет о жизни платформы
98
Сводка актуальной информации о Cyberpunk 2077 - ход разработки, детали сюжета и геймплея, информация о движке игры, предполагаемые системные требования и мультиплеер
23
Обзор сервиса ZenMate VPN: принцип работы, преимущества, стоимость и акция (дополнено)
16
Чем охлаждать народный райзен. Часть 3: битва термопаст
18
Производительность и энергопотребление Ryzen 5 1600 при фиксации частоты и напряжения
43
Battlefield V - подробный обзор дополнения "В джунгли" и карты "Соломоновы острова"
16
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 XT в связке с процессором Ryzen 5 3600
9

Сейчас обсуждают

Bratken
11:09
*манагеры студии, которая делает atomic heart, нервно оглянулись*
S.T.A.L.K.E.R. 2: фанаты игры разоблачили студию, единственный официальный скриншот оказался фейком
LoL
11:07
Не беспокойся, 8700к@5ггц я настиг) Пусть и с упором в говнореф)
AMD Ryzen 5 3600 превосходит Intel Core i9-9900K в XCOM: Chimera Squad на 30%
Bratken
11:07
Ох уж этот реддит. Сборище дурачков с предвзятостью восприятия и кармадрочерством
Энтузиаст подтвердил преимущество Linux над Windows на примере старого ноутбука с 1 ГБ оперативной памяти
Денис Алексеев
11:05
если планируется купить один из них ?
Чем охлаждать народный райзен. Часть 3: битва термопаст
Денис Алексеев
11:05
официальный производитель, который вполне может являться oem поставщиком тому же zalman - http://www.halnziye.net/ и номенклатура паст достаточно обширная. Например для apple foxconn много чего произв...
Чем охлаждать народный райзен. Часть 3: битва термопаст
Bojack Horseman
11:03
Если уже есть один из них, то другой покупать не нужно. Вот и все, что нужно по поводу их сравнения знать.
Чем охлаждать народный райзен. Часть 3: битва термопаст
Николай Матвеев
11:03
SATA SSD
Ghetto-style моддинг, пилим перегородки слотов расширения - ножовкой, кусачками и дремелем
caligula73
11:02
кому нужна, m$?
Новая версия Windows 10 станет работать значительно быстрее на старых компьютерах
Bojack Horseman
11:01
Проблема безродных китайцев без нормальных назвений типа такого HY-P13 в том, что кто гарантирует, что то, что обозревалось, и то, что приедет в тюбике именно тебе - одно и то же?
Чем охлаждать народный райзен. Часть 3: битва термопаст
Николай Матвеев
11:01
Добро пожаловать в Full-Tower, здесь наилучшие условия охлаждения)
Ghetto-style моддинг, пилим перегородки слотов расширения - ножовкой, кусачками и дремелем
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем