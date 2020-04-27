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Итак, сегодня состоялся весьма необычный праздник геймера. Мало того, что в Steam стартует бесплатная раздача лучшей части Total War, так еще и наметилась рекордная по размеру скидка на весьма качественную игру - Alien: Isolation.

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Игра удостоилась 19593 обзоров в Steam, 92% из которых положительные.Также Alien: Isolation получила такие награды, как "Игра года 2014" по версии журнала PC GAMER, "Лучший хоррор года 2014" по версии Games Radar и многих других почетных "медалей".

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К сожалению, во франшизе «Чужой» не так много игр, в которых воссоздается ощущение оригинального фильма «Чужой». Alien: Isolation пытается изменить это, идя по пути "Амнезии", не давая вам импульсные винтовки или умные пушки, и заставляя Ксеноморфа не умирать от огня стрелкового оружия. Другими словами, в этой игре ваш лучший друг - тишина и ближайший стол или шкафчик.

События игры происходят через пятнадцать лет после событий первого фильма об инопланетянах, и вы играете за Аманду Рипли, дочь Эллен Рипли, главного героя из вышеупомянутого фильма.

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Вы попадаете на "Севастополь", космическую станцию, где находится единственный след Аманды от ее матери, и где она будет играть в смертельно опасную игру в кошки-мышки с теми же ужасами, которые мучили ее мать.

Alien: Isolation - это игра в прятки, в которой все завязано вокруг вашей способности спокойно оценивать ситуацию и выбирать наилучший способ решения поставленной задачи таким образом, чтобы не привлечь внимание ксеноморфа. Если вы войдете в эту игру с нервами и понадеетесь пройти ее до конца, вы не получите удовольствие от прохождения. Большую часть вашего времени в игре вы потратите, прячась в шкафчиках и под столами, сжимая свой трекер движения и надеясь, что Ксеноморф вас не услышит и не увидит.

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Ксеноморф, который, между прочим, не имеет установленных путей или маршрутов, вместо этого он идет туда, куда ему заблагорассудится, когда ему угодно, но обычно втягивается шумом, что только добавляет ужасу, которое это существо вселит в вас. Игра включает в себя систему крафта, которая позволяет вам создавать предметы, чтобы отвлекать врагов, но это никоим образом не требуется. Чрезмерная зависимость от ваших отвлекающих инструментов может быть даже вредной.

И если вы хотите сразиться со своими друзьями, которые могут набрать наибольшее количество очков, есть режим Survivor. Это ставит вас против ксеноморфа в ограниченном пространстве, из которого вам нужно сбежать, и вы будете зарабатывать очки в зависимости от того, сколько дополнительных заданий вы выполнили и сколько времени ушло на бегство. Ксеноморф в этом режиме чрезвычайно агрессивен, и вам тоже нужно быть более смелым и агрессивным, чтобы выполнить задачу за установленное время.

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Alien: Isolation исключительно хорошо воссоздает ощущение от оригинального фильма «Чужой», в котором весь интерьер станции выглядит так, как это было в Nostromo, от дверей до кроватей и компьютеров. Чувство изоляции и уязвимости присутствует всегда, и вы будете ходить на цыпочках по уровням и прятаться под ближайшим столом, когда услышите хоть какой-то звук. Если вы никогда не знали ужаса в видеоиграх, эта игра намерена изменить это.

Успейте обзавестись шикарной игрой. Предложение закончится в 28.04 в 20:00 по Москве.