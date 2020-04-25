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Излюбленный сайт всех геймеров, Humble Bundle, в данный момент времени бесплатно раздает весьма нетипичную игру. У вас появилась прекрасная возможность освоить один из множества иностранных языков, играя в увлекательную образовательную игру, которая, кстати говоря, вышла на всех актуальных ПК-платформах.

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Influent - это одна из лучших "игр", помогающих заучить иностранные слова. Но не стоит думать, что можно просто «поиграть» в это и каким-то образом стать хоть насколько компетентным в выбранном вами языке. Даже базовый уровень понимания иностранного языка занимает по крайней мере год тяжелой и плодотворной работы.

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Influent не научит грамматике, это просто приложение, которое смягчает монументальный удар изучения сотен иностранных слов. Кто-то найдет эту игру невероятно полезной.

Суть игры заключается в том, что вам предоставляется контроль над аватаром в типичной квартире, вы можете исследовать окружение и нажимать на предметы, чтобы носитель языка сказал, что это за предметы, и вам также предоставляется текстовое название выбранного предмета с транскрипцией.

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Influent выступает просто хорошим дополнением к изучению языка, но не может заменить собой полноценного обучения новому языку.