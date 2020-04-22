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Данные с ПК могут быть считаны через вибрации от корпусных вентиляторов - выяснили специалисты университета Бен-Гурион

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Исследователи израильского университета доказали, что они могут украсть данные с вашего ПК через вибрацию вентилятора. Это лишний повод задуматься о бесшумной полностью бесшумной системе.

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По мере того, как все больше и больше ПК уязвимостей устраняются, исследователи обращаются к довольно уникальным методам передачи данных с ПК. Последняя новости приходят от Мордехая Гури из университета Бен-Гурион в Израиле. Исследователь обнаружил, что можно использовать мобильный телефон для измерения вибрации вентилятора вашего компьютера. Программа называется AiR-ViBeR.

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Основная концепция работы Гури заключается в измерении телефоном вибраций вентиляторов от ПК с использованием соединения по кабелю. Он обнаружил, что акселерометры в некоторых мобильных телефонах невероятно точны и могут ощущать даже самые незначительные изменения, вызванные вибрациями вентилятора вашего ПК. 

Используя эти знания, исследователь написал пару программ - одну, которая устанавливается на ПК как вредоносное ПО, а другую, которая будет работать на вашем телефоне. Вредоносная программа считывает данные с компьютера и изменяет вращение корпусных вентиляторов. А телефон, который должен быть рядом с вентилятором это изменение определяет и соответственно дешифрует сигналы.  Процессорные кулеры оказались менее эффективными из-за дополнительного демпфирования от материнской платы. Чем больше вибраций от вентиляторов, тем легче было передавать данные.

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Но прежде, чем вы начнете покупать продукцию Noctua, известную своей тишиной, имейте в виду, что этот метод кибератаки неэффективен и, по всей вероятности, никем не будет использован в реальном сценарии. Скорость передачи данных от корпусных вентиляторов оказалась низкой. Если хакеры не отчаявшиеся имеют другие способы получить доступ к вашим данным, вам не следует беспокоиться о таком типе кибератаки.

Скорость передачи данных - не единственный фактор, сдерживающий успех этого метода атаки. Злоумышленнику все равно потребуется установить на ПК вредоносное ПО, чтобы иметь возможность отправлять сигналы. Им также понадобится доступ к вашему мобильному телефону для считывания акселерометра; однако это возможно без каких-либо разрешений, так как многие мобильные телефоны предоставляют свободный доступ к данным акселерометра через браузер.

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В прошлом были и другие способы беспроводной передачи данных с ПК на внешнее устройство. Использование индикатора активности жесткого диска для передачи звука через внутренние динамики и считывание клавиатуры с помощью электромагнитных сигналов - это лишь несколько примеров.


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Но вам не следует беспокоиться. Реализация теоретической возможности выкачать данные из вашего ПК через какой-либо из этих экспериментальных способов крайне бессмысленна.

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Каа
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Ну посмотрим... считаю, что должно быть 70-100 баксов за путную плату на Z. За извращенческую (читай энтузиастскую) не более 200.
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warmuza
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Не слушай местных критиков, ты молодчик и реальный посан. Продолжай своё дело.
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E1nher1
16:25
Ракеты в конце этого года полетят :)
Процессоры Intel 11-го поколения Rocket Lake-S будут совместимы с материнскими платами Z490 и привнесут поддержку PCIe 4.0
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