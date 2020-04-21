Релиз Death Stranding перенесён на 14 июля
Death Stranding PC была перенесена на 14 июля из-за временного закрытия Kojima Productions на фоне пандемии COVID-19.
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Студия Хидео Кодзимы объявила о задержке игры через Twitter. «После временного закрытия KOJIMA PRODUCTIONS нам пришлось отложить запуск DEATH STRANDING на ПК до 14 июля 2020 года, чтобы дать больше времени на разработку в рамках удаленной работы на дому», - говорится в твите . «Спасибо всем за терпение и поддержку!»
рекламаВ прошлом месяце Kojima Productions объявила о временном закрытии офиса после того, как у сотрудника был обнаружен коронавирус . С тех пор сотрудники студии работают удаленно в качестве меры предосторожности.
Версия для ПК игры Death Stranding первоначально планировалась на 2 июня, но из-за сложившихся обстоятельств приходится отодвигать версию для ПК чуть более чем на месяц.
рекламаТакже за последний месяц несколько крупных игр были перенесены из-за COVID-19. В том числе долгожданное продолжение культовой игры "Один из нас". Игра от Naughty Dog была перенесена на неопределенное время, хотя вице-президент студии Нил Дракманн заявил, что они планируют выпустить продолжение игры как можно скорее.
Что же, остается лишь поздравить консольщиков с тем, что временная приставочная эксклюзивность Death Stranding продлится на один месяц больше, чем планировалось.
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